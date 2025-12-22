Felipe Rodríguez: "Vamos a juicio por Sinohydro sin saber de qué se nos acusa"

El penalista Felipe Rodríguez cuestiona la acusación en el caso Sinohydro y sostiene que la Fiscalía no demuestra el elemento esencial del cohecho: dinero entregado a un funcionario público. Denuncia que los jueces usan la etapa intermedia como “lavado de manos” por miedo a la presión política.

El juez Olavo Hernández llamó a juicio a 21 personas en el caso Sinohydro, pero sin explicar cuál fue el delito.

Usted dice que el caso Sinohydro es, jurídicamente, un caso fácil. ¿Por qué?

- Es un caso fácil porque el cohecho es un delito muy sencillo de explicar: ocurre cuando un privado ofrece o entrega dinero a un funcionario público. El ejemplo clásico es un abogado que le da dinero a un juez, ¿para qué?, para que el funcionario público haga algo. Si se paga a un ministro para conseguir un contrato con el Estado, eso es cohecho.

- ¿Qué debe demostrar la Fiscalía General?

- Que hubo una triangulación: A, que es privado, recibe dinero de B, que es privado. Eso no es delito. Lo que debería ocurrir es que B, a su vez, ofrezca a un funcionario público. Eso hemos pedido al juez que determine. Pero él dijo que, al pertenecer a círculos familiares, se considera que “el delito circuló” entre ellos.

- El juez, en la audiencia, cuando llamó a juicio, casi pedía perdón, y decía que no es que los hallaba culpables, que otros jueces valorarán eso….

- La etapa intermedia es la fase para sanear pruebas y decidir qué pasa o no a juicio. En EE.UU. solo uno de cada 1.000 casos llega a juicio. En Ecuador es el 99,99 %. Por eso tenemos una justicia saturada. La etapa intermedia está para filtrar; no llamar a juicio cuando no lo hay. Pero en Ecuador los jueces se han acostumbrado a usarla para lavarse las manos. Dicen: como yo no soy quien juzga, y como el fiscal cree tener un caso, llamo a juicio para que se defiendan en otro lado. Es gravísimo.

Es un caso mediático que generó presiones

- ¿Es una falla de formación del juez o hay presiones?

- Creo que son las dos. Eso pasa incluso en casos donde no hay presión política. Yo, a veces, he decidido no alegar nada en audiencias. Me dicen: “estás condenando a tu cliente”, pero yo ya sé que el juez va a llamar a juicio diga lo que yo diga. De gana le entrego la estrategia a la Fiscalía. Eso pasa frecuentemente, más cuando hay presión. Sinohydro es un caso mediático. Porque si dictaba los sobreseimientos que debía hacerlo por ley, porque era lo correcto, las redes explotaban...

- ¿Por qué, con Priscila Burneo, su cliente, el juez debía dictar sobreseimiento?

- Porque la primera acusación es ser nieta de Conto Patiño. Eso es cierto, pero no es delito. Segundo: la principal acusación de la Fiscalía es que firmó un acta donde se reforman los estatutos de la empresa Recorsa para cambiar el objeto social y que pueda recibir los recursos de Sinohydro. Tampoco es delito cambiar un estatuto social. Por lo tanto, mi defensa iba a ser esa. Pero investigamos y Priscila me dice que ella nunca han ido a una junta de accionistas. Heredó acciones porque su madre murió. Accedo a los documentos y están las firmas de todos, menos la de Priscila. Lo que demuestra que ella no suscribió el documento. Pedí cinco peritajes para determinar si su firma estaba en alguna parte y no hay. Y tercero: para ser cómplice, debes ser cómplice de un autor.

- Sobre los cómplices, ¿el juez explicó cuál fue su rol?

- El juez debía decir: estos cómplices ayudaron a este autor para ejecutar este verbo, y para sobornar a este funcionario público. Pero no lo dijo. Por lo tanto, vamos a juicio sin saber de qué nos acusan.

- También llamó la atención que el fiscal Carlos Alarcón quisiera pedir prisión preventiva, cuando no ha existido riesgo de fuga

- Los procesados que están afuera del país no tienen dispositivo GPS, no tiene prohibición de salida del país, pueden entrar y salir. Es decir, los que pueden huir no tienen medicas cautelares reales. Solo deben presentarse. Los que viven en Ecuador: grillete, presentaciones, prohibición de salida. La diferencia es brutal. Y lo que pretendía Fiscalía era pedir prisión preventiva con el auto de llamamiento a juicio, porque ese es el nuevo elemento. Pero para que exista una prisión preventiva debía justificar que han incumplido las medidas. ¿Cómo le pides prisión cuando cumples todo? Al menos ahí el juez se lo negó.

