Fallece el vicealcalde de Playas, Aldo García Tomalá

El vicealcalde del cantón Playas, Aldo García Tomalá, falleció la noche del martes 28 de octubre de 2025, víctima de un derrame cerebral. Su repentina partida causó conmoción entre autoridades, amigos y ciudadanos que lo recuerdan por su carisma, su labor comunitaria y su compromiso con las comunas del cantón.

La tragedia sorprendió al vicealcalde mientras cumplía sus labores en las oficinas del GAD Municipal. Pasadas las tres de la tarde del martes, García se sintió repentinamente indispuesto mientras atendía a usuarios. De inmediato fue trasladado en ambulancia hacia Guayaquil, donde ingresó a una clínica en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos, alrededor de las 23:00 se confirmó su fallecimiento.

Aldo García, quien habría cumplido 44 años el próximo 13 de noviembre, se desempeñaba como vicealcalde en la actual administración del alcalde Gabriel Balladares. Era su segundo periodo como edil: fue concejal entre 2019 y 2023, durante la gestión de Dany Mite Cruz, y reelegido para el periodo 2023–2027.

Originario de la comuna Engabao, García era conocido como “el concejal de las comunas” por su cercanía con la gente y su constante apoyo a las comunidades rurales. Durante la pandemia lideró campañas solidarias para entregar alimentos, agua y mascarillas a familias necesitadas.

Además de incursionar en la política, García fue empresario y músico. Era propietario de una orquesta local con la que animaba eventos comunitarios.

Muere el vicealcalde de Playas: Reacciones de autoridades

El sepelio del vicealcalde se realizará este viernes 31 de octubre, a las 15:00, en su natal comuna Engabao. En señal de duelo, el Municipio de Playas suspendió la atención al público este miércoles 29 de octubre.

El alcalde Gabriel Balladares expresó su pesar a través de redes sociales: “Hasta pronto, mi eterno vicealcalde del pueblo. Siempre con una sonrisa y al servicio de todos. Mis condolencias a su familia”, escribió en su cuenta de Facebook.

