Esto dice la Policía sobre las declaraciones de Boscán y Velásquez

El periodista Andersson Boscán, cofundador del medio digital La Posta, publicó días atrás un informe de la Fiscalía que detallaba un supuesto plan para atentar contra él y su familia. Debido a esto, él y su esposa, Mónica Velásquez, dejaron Ecuador y se trasladaron a Canadá, donde han solicitado asilo por las amenazas recibidas.

Ambos comunicadores indicaron que, supuestamente, la Fiscalía les ocultó el documento con dicha información, hallado en el celular del fallecido empresario Rubén Cherres.

COMUNICADO OFICIAL



Ante declaraciones emitidas, a través de un video por el señor Andersson Boscán y su esposa Mónica Velásquez, informamos: pic.twitter.com/uSTvzQNTvm — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 14, 2024

El abogado Felipe Rodríguez, defensor de La Posta en los últimos años, desmintió que el Ministerio Público haya ocultado esa información y dejó de representar al medio digital este viernes 13 de septiembre.

Boscán señaló además que unidades de la Policía Nacional dirigieron seguimientos contra familiares suyos. Velásquez también indicó que esa institución habría ocultado datos sobre las amenazas en su contra.

La Policía desestimó declaraciones de Boscán y Velásquez

Ante esto, la Policía desestimó las declaraciones de los dos periodistas, indicando que ha brindado y otorgará "todas las facilidades para iniciar y concluir investigaciones que permitan esclarecer hechos como los denunciados".

"No siempre es rápido, posible ni fácil por la complejidad de los sujetos involucrados y diversidad de sus ramificaciones. No vamos a caer en acciones que como institución nos pueden comprometer. Errores, filtraciones, desvíos o ilegalidades aisladas, cuando se ha detectado han sido sancionadas, se ha informado públicamente ya que somos una institución en permanente depuración, en donde no hay tolerancia para los corruptos", señaló la Policía en un comunicado.

