Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

Edgar Lama
El presidente del IESS, Édgar Lama, desvinculó a un doctor durante una inspección en el Hospital de MantaX: @Edgarjoselama

Edgar Lama destituye a médico del IESS en Manta por negar medicinas disponibles

El presidente del IESS comprobó que el medicamento sí estaba en bodega, pese a que el galeno afirmó que no había stock

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Édgar Lama, ordenó la destitución inmediata de un médico del Hospital General de Manta tras detectar una irregularidad en la entrega de medicamentos a un paciente. El hecho fue grabado y difundido en las redes sociales del directivo y de la institución.

RELACIONADAS

Durante una inspección, Lama confrontó al galeno por no haber entregado todos los fármacos prescritos. El médico aseguró que uno de ellos estaba agotado en la farmacia, pero al verificar en la bodega, el presidente del IESS confirmó que sí existía disponibilidad del producto.

“No pueden haber confusiones cuando se trata de la salud”, dijo Lama

Tras constatar la falta, Lama dispuso que el paciente reciba el medicamento y anunció la desvinculación inmediata del profesional. “Este no fue un error o una confusión. No pueden haber confusiones porque este es el trabajo de las personas”, expresó el funcionario durante el recorrido.

Jimmy martin

Ministro de Salud afirma que hospitales en Imbabura mantienen stock pese al paro

Leer más

El titular del IESS enfatizó que la negligencia en los procesos médicos afecta directamente la atención de los asegurados. “Las personas que cometen errores en su trabajo no pueden seguir trabajando, porque hay errores que cuestan el trabajo”, añadió, advirtiendo que este tipo de conductas no serán toleradas.

El propio Édgar Lama se pronunció en su cuenta oficial de X (antes Twitter) tras la intervención. En su publicación escribió: “Hoy, en Manta, desvinculamos a un funcionario negligente que no entregaba medicinas a los pacientes, pese a que sí existen los fármacos. No podemos tolerar comportamientos que dañan a nuestros afiliados. Les invito a denunciar los actos de corrupción y a trabajar juntos por un mejor Seguro Social”, concluyó.

Para más contenido de exclusivo y de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Kiara Rodríguez ganó su segunda medalla de oro en el Mundial de Nueva Delhi 2025

  2. Edgar Lama destituye a médico del IESS en Manta por negar medicinas disponibles

  3. Asesinan a tiros a un hombre en un hotel en el centro de Guayaquil

  4. ADN reciclará los artículos de la Ley de Integridad, denuncia el correísmo

  5. Choque en av. Simón Bolívar y Ruta Viva deja cinco heridos

LO MÁS VISTO

  1. Agentes del FBI y Seguridad Nacional de EE.UU. allanaron la casa de Xavier Jordán

  2. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

  3. Devolución del IVA: la audiencia por acción de protección cambia de fecha

  4. Allanamiento a Xavier Jordán: EE.UU. rastrea sus empresas y el nexo con Norero

  5. El abogado de Jordán en Miami dice que el allanamiento tiene motivaciones políticas

Te recomendamos