Ecuador y OEA firman memorando de seguridad multidimensional, ¿qué abarca el acuerdo?

La Cancillería y la OEA sellaron acuerdos para inteligencia, ciberseguridad y desarrollo artesanal

Este lunes 20 de octubre, la canciller Gabriela Sommerfeld y el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, firmaron un acuerdo en materia de seguridad multidimensional. La intención es robustecer la cooperación entre Ecuador y la organización regional. El convenio busca abarcar múltiples áreas estratégicas, desde sistemas de inteligencia hasta control del tráfico ilícito de armas y prevención frente a la violencia.

El acuerdo también contempla el fortalecimiento del sistema penitenciario y la ciberseguridad, dos ejes fundamentales para garantizar la protección ciudadana. “Impulsamos la seguridad multidimensional para cubrir diversas áreas críticas del país”, afirmó la canciller Sommerfeld.

Esta cooperación permitirá implementar mecanismos más eficientes para enfrentar amenazas internas y externas, asegurando una respuesta integral del Estado frente a riesgos de seguridad.

OEA y CIDAP impulsan proyección internacional del sector artesanal

¿Qué temas tratará la OEA durante la visita de su secretario general a Ecuador? Leer más

En paralelo, la canciller Sommerfeld participó como testigo de honor en la firma del Acuerdo de Cooperación entre la OEA y el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares (Cidap). El objetivo de este acuerdo es fomentar el desarrollo del sector artesanal y su proyección internacional, fortaleciendo la economía creativa y el reconocimiento de los artesanos ecuatorianos.

Con esta iniciativa, Ecuador busca combinar seguridad y desarrollo cultural, integrando políticas públicas que beneficien tanto la protección ciudadana como la promoción del talento artesanal. “El desarrollo de los artesanos es clave para proyectar nuestra identidad cultural a nivel internacional”, destacó Sommerfeld durante la ceremonia.

Conexión con la misión de Ecuador ante la OEA

Este acuerdo se suma a la participación activa de Ecuador en la OEA, consolidada el 18 de junio de 2025, cuando Mónica Palencia presentó sus cartas credenciales como representante permanente del país ante el organismo.

Durante la ceremonia en Washington, Albert Ramdin destacó que Ecuador “ha contribuido significativamente a la promoción de la democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo sostenible en el hemisferio”, señaló el delegado internacional.

El Ecuador y OEA suscriben acuerdos en materia de seguridad y apoyo al sector artesanal



La canciller @gabisommerfeld y el secretario general de la @OEA_oficial Albert Ramdin firmaron un acuerdo en materia de seguridad multidimensional, para fortalecer mecanismos de cooperación. pic.twitter.com/SkrGARjUKh — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) October 20, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!