Ecuador vota su rumbo político este domingo: lo que está en juego para Daniel Noboa

La espera termina. Casi dos semanas después de una campaña electoral cuestionada, los ecuatorianos se preparan para votar sobre las cuatro preguntas que el Gobierno del presidente Daniel Noboa plantea en el referéndum y consulta popular de este domingo 16 de noviembre.

Es un día en el que el país deberá pronunciarse sobre temas claves: eliminar la prohibición de bases militares extranjeras, eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos, reducir el número de asambleístas y convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

Sin embargo, analistas consultados por EXPRESO sostienen que el país se juega mucho más de lo que plantean las cuatro preguntas del referéndum y la consulta popular. En especial, la ratificación, o el llamado de atención, a un modelo de gobierno impulsado por Daniel Noboa desde que asumió el poder en 2023.

“Lo que está en juego es un modelo de gobierno: el modo en que mira al país, lo entiende y cómo considera que debe ejercerse la política”, señala el consultor político y exsecretario de Comunicación Gustavo Isch, quien indica que Noboa ya ha dado muestras de ello.

Los cambios se concretarán en las elecciones

De acuerdo con Isch, durante estos dos años de gobierno, Noboa “ha tomado iniciativas que eventualmente han transgredido o tensionado al máximo las normativas y leyes constitucionales, como en el caso del permiso para hacer campaña electoral”.

Por su parte, el jurista Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, opina que la mayor apuesta es la que está haciendo el propio presidente, quien vuelve a poner a prueba el capital político acumulado en estos dos últimos años.

Aunque reconoce que hay cambios importantes que podrían consolidarse con el resultado de la votación, Alarcón subraya que Ecuador no tiene una estabilidad que perder. “No puede estar en juego algo que no existe: el país no tiene estabilidad democrática. Estamos ante un gobierno sin autoridad, que no respeta la Constitución”, sostiene.

Propuesta de Daniel Noboa

El Gobierno del presidente Daniel Noboa asegura que las preguntas planteadas en el referéndum y consulta popular tienen el objetivo de fortalecer su política de seguridad y la atracción de la inversión extranjera.

Críticas al llamado electoral

No hay garantías

Los consultados por este Diario señalan que el Gobierno no ha dado una garantía de que se respete su voluntad en las urnas, pues hasta el momento no se han cumplido otros pronunciamientos como no explotar el Yasuní o las judicaturas especializadas.

