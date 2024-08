Ecuador mantiene postura de no conceder salvoconducto a Glas

La Cancillería de Ecuador no ha emitido ningún nuevo pronunciamiento oficial, pero ratificó la postura que adoptó el 5 de abril de 2024 sobre la reciente solicitud de México para que se otorgue un salvoconducto al exvicepresidente Jorge Glas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México emitió un comunicado el 5 de agosto en el que informó que ha solicitado formalmente al Gobierno de Ecuador un salvoconducto en favor de Glas.

México busca que el exvicepresidente sea entregado y trasladado a un tercer país.

La prensa solicitó desde ayer, 5 de agosto, a la Cancillería conocer cuál sería la respuesta oficial a este nuevo pedido.

Pasado el medio día de hoy, 6 de agosto, la respuesta fue que Ecuador se remite a un comunicado del 5 de abril.

La Cancillería subrayó específicamente el quinto párrafo: “Para el Ecuador resulta jurídicamente evidente que no es lícita la concesión de asilo diplomático al señor Jorge David Glas Espinel. En consecuencia, el Ecuador reitera que no otorgará salvoconducto alguno, ya que no procede en el marco de las referidas convenciones”. No hubo más respuesta.

No procede un salvoconducto

Carlos Estarellas, analista en temas internacionales, dice que está fuera de lugar que México solicite el salvoconducto porque este solo se pide cuando se ha concedido formalmente el asilo.

Pero el caso de Glas es distinto. “Por situaciones fuera de lugar”, el presidente mexicano, Manuel López Obrado, intervino, hubo una ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador y concedió el asilo al exvicepresidente, resume.

Además, recuerda que por este caso hay un proceso en la Corte Internacional de Justicia por una demanda de México a Ecuador y una contrademanda de Ecuador a ese país. “A estas alturas, pedir el salvoconducto está totalmente fuera de lugar, Glas está detenido, tiene dos juicios (penales)”, añade el experto.

La solicitud refleja una obsesión de parte del Gobierno mexicano, estima. Por otro lado, Ecuador sí debería contestar indicando que ese pedido “no procede”, sugiere.

