Ecuador e Israel firman acuerdo de cooperación en cultura, ciencia y deporte

Referencial. Delegaciones de Ecuador e Israel durante una reunión oficial, en la que se suscribió el acuerdo de cooperación en cultura, ciencia y deporte.

Ecuador e Israel formalizaron este lunes 30 de marzo, en Quito, un acuerdo estratégico orientado a potenciar el intercambio de conocimientos en las áreas de cultura, ciencia, deporte y educación. El convenio fue suscrito por la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, y el embajador israelí, Tzach Sarid, quienes ratificaron el fortalecimiento de los vínculos diplomáticos entre ambas naciones.

Durante el acto, el embajador Sarid calificó el estado actual de la relación bilateral como "el mejor de la historia". El diplomático anticipó que, como parte de este acercamiento, se espera la próxima visita a la capital ecuatoriana del canciller israelí, Gideon Sa'ar, para profundizar en la agenda de trabajo conjunta.

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Financiamiento para intercambio técnico

El instrumento internacional, que tendrá vigencia hasta 2027, contempla mecanismos de financiamiento por parte de Israel para facilitar el traslado de expertos y delegaciones culturales o educativas ecuatorianas. El objetivo es permitir que profesionales locales participen en proyectos de cooperación técnica y aprendizaje especializado en territorio israelí, enriqueciendo el capital humano de ambos pueblos.

Por su parte, la canciller Sommerfeld destacó que este acuerdo consolida una visión donde la ciencia y la cultura actúan como motores de desarrollo sostenible. La funcionaria enfatizó la importancia de fortalecer los sistemas educativos y promover la creatividad a través de la protección del patrimonio y el intercambio académico entre instituciones científicas.

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Antecedentes de innovación y emprendimiento

La ministra recordó que este paso es una continuación de la gestión iniciada el año pasado, cuando el presidente Daniel Noboa inauguró un centro de innovación en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Aquella iniciativa permitió la firma de un memorando de entendimiento para que jóvenes y empresarios ecuatorianos accedan a redes de investigación y emprendimiento de alto nivel.

Con la inclusión de estas nuevas iniciativas tecnológicas, el Gobierno busca que las juventudes cuenten con las capacidades necesarias para los desafíos del siglo XXI. El convenio busca, en última instancia, garantizar una transferencia de conocimientos que permita construir un ecosistema productivo más sólido y solidario.

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