Yumbay, de Pachakutik: "No necesitamos nueva Constitución, sino un gobierno eficaz"

La asambleísta resaltó el rechazo ciudadano a la concentración de poder, luego de que ganara el NO sobre el Sí en la consulta

La asambleísta de Pachakutik, Mariana Yumbay, aseguró que Ecuador no necesita una nueva Constitución, sino reformas puntuales. "Lo que sí necesitamos es un gobernante que lea toda la Constitución y garantice el pleno ejercicio de cada derecho", afirmó en entrevista con el medio digital Only Panas, tras la victoria del NO sobre el Sí en la Consulta Popular y Referéndum 2025.

Yumbay destacó que estas modificaciones se pueden realizar a través de la Asamblea Nacional, reuniendo a actores de todas las tendencias políticas. "Si hay voluntad política, debemos canalizar estas reformas en ciertos articulados que permitan resolver problemáticas existentes", indicó.

Pueblo ecuatoriano frena retrocesos y defiende derechos

La parlamentaria resaltó que el pueblo se manifestó contra la concentración del poder y cualquier intento de debilitar la Constitución. "El pueblo ecuatoriano les dijo: los derechos constitucionales que nos han costado largos años de lucha tienen que respetarse", señaló.

Recordó que las recientes acciones del gobierno, como la fusión del IESS con el Ministerio de Salud, habrían afectado a los asegurados. "Se pretendió debilitar y posibilitar la privatización de los servicios del seguro social", denunció.

Consulta popular evidencia desconfianza ciudadana

Según Yumbay, los ecuatorianos también rechazaron los incentivos del gobierno durante el proceso electoral. "Se entregó un bono a elementos de las Fuerzas Armadas, policías y jóvenes, con la intención de condicionar el voto", explicó.

La asambleísta destacó que el pueblo no permitió que se compraran conciencias y ofreció una lección de civismo. "El país no ha perdido; ha ganado, porque ha defendido sus derechos constitucionales", afirmó.

Garantizar derechos y diálogo con todos los sectores

Yumbay insistió en que cualquier cambio debe respetar la norma constitucional y los derechos reconocidos en instrumentos internacionales. "Los derechos que están en la Constitución no son ajenos; nacen de tratados y pactos internacionales que Ecuador ha adoptado", aclaró.

Finalmente, hizo un llamado al gobierno a escuchar y dialogar con todos los sectores sociales y pueblos del país. "Es lo que debería hacer: gobernar escuchando al pueblo, abriendo un diálogo serio, sincero y transparente", concluyó.

