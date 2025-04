Diana Atamaint sobre críticas de Maduro: "Lo grave hubiese sido que nos felicitara"

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, respondió con ironía a las declaraciones del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien acusó un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de Ecuador.

“Si el señor Maduro dice que hubo fraude, eso quiere decir que en el Ecuador estamos haciendo bien las cosas. Lo grave hubiese sido que nos felicitara”, dijo Atamaint en Teleamazonas, la mañana de este martes 15 de abril.

La funcionaria también habló sobre el artista español Alejandro Sanz, quien, sin referirse al proceso electoral en Ecuador, manifestó: "Ver a Maduro hablando de fraude electoral es como ver a Dumbo hablando de orejas".

"Alejandro Sanz es ecuatoriano de corazón, porque nos conoce", manifestó Atamaint.

Ver a Maduro hablando de fraude electoral es como ver a Dumbo hablando de orejas. — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) April 15, 2025

Las declaraciones se dieron en medio de los señalamientos públicos de la candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González, quien ha insinuado la existencia de un fraude electoral sin presentar pruebas concretas.

Atamaint fue enfática al rechazar estas acusaciones y defendió la transparencia del proceso. “Hemos batido récords, superamos hasta nuestras propias expectativas y cálculos de entregarle la respuesta al pueblo ecuatoriano.”, indicó.

La funcionaria recordó que Revolución Ciudadana y Acción Democrática Nacional (ADN) tuvieron el mismo nivel de control electoral, con 95.000 delegados acreditados -50 % por cada movimiento- que estuvieron presentes en el conteo voto a voto en cada una de las mesas.

"¿Cómo podemos hablar de fraude cuando los dos organizaciones tuvieron la gran oportunidad de que el proceso sea vigilado por ellos?", cuestionó.

Atamaint también aclaró que hasta ahora no se ha presentado ni una sola solicitud formal para revisar actas en ninguna parte del país. Advirtió que las acusaciones infundadas de fraude solo buscan generar alarma entre la ciudadanía.

"No se habla de inconsistencias numéricas o de verificar las actas, están hablando de fraude, y eso es un delito, eso no cae en el campo electoral, cae en la justicia ordinaria. Lo correcto es ir con la documentación que tienen como prueba a presentar ante autoridad competente y si no lo hacen, es totalmente falso, es mentira y lo que buscan es conmocionar a la gente innecesariamente", dijo.

¿Qué dijo Nicolás Maduro sobre las elecciones en Ecuador?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como "fraude horroroso" los resultados electorales en Ecuador que le dan la victoria al actual mandatario Daniel Noboa sobre la candidata correísta Luisa González.

"Pretenden imponer por la fuerza una hegemonía política, como han hecho en Ecuador, con un fraude horroroso, inauditable, para imponer un proyecto colonialista (...) Pretender imponer una hegemonía militar, amenazando con bombardeos, con invasiones, como nunca antes se había visto, en muchos años, en muchas décadas. Y pretenden imponer una hegemonía chapucera en el campo cultural e ideológico", expresó Maduro.

