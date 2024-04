Desinformación ciudadana se impone a días de la consulta popular

Faltan pocos días para que el país se vuelque a las urnas para sufragar sobre las 11 preguntas del referéndum y la consulta popular. Pero aún hay desconocimiento sobre el proceso, las preguntas y su contenido. Algunas personas incluso dudan sobre la fecha de votación, que es el domingo 21 de abril.

“No estoy muy enterado todavía, de las preguntas tampoco”, comentó José González. Ni ha revisado los anexos. Sin embargo, dijo que ha escuchado de la extradición (que es la pregunta B de la papeleta electoral) y votará a favor “porque hay personas corruptas que se van de aquí llevándose la plata”. Hace falta más información por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), agregó.

Abraham Morales no recordaba el día del sufragio. Dijo que está ocupado en otros asuntos. No está de acuerdo con el contrato de trabajo por horas. Cree que si esa pregunta se aprueba, “a todos los empleados los botarían” de instituciones y empresas para contratar bajo esa nueva categoría. Rosario Ramírez no acudirá a votar. Le preocupa que subió el precio del cilindro de gas. Con sus dos hijos ha dialogado sobre el contrato por horas, ellos votarán por el No.

Los que votarán coinciden en apoyar la pregunta A, sobre permitir el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía para combatir el crimen organizado. Quieren ver a los militares que estén en las calles.

Para el analista electoral Alfredo Espinosa, no habrá un escenario de un Sí en plancha porque influyen factores como el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15 % y un contexto preelectoral.

El 42,03 % de 4.560 encuestados en 12 ciudades no sabe cuáles son las preguntas de la consulta popular, según resultados de Click Report, realizados entre el 29 de marzo y 1 de abril. La encuesta de Cedatos, aplicada a 2.428 casos en 34 ciudades el 3 de abril, refleja que el 74,5 % de los consultados no conoce en absoluto el contenido de las preguntas.

Polibio Córdova, presidente de Cedatos, dijo que también se hizo grupos focales donde la ciudadanía aprueba el proceso electoral pero no comprende el lenguaje difícil de los anexos. Sugirió que el CNE aproveche el poco tiempo para informar más a los votantes porque “es su responsabilidad”.

Espinosa señaló que estas cifras dan cuenta de que “la consulta ha sido vendida como una especie de cuasi panacea para solucionar el problema de inseguridad y criminalidad en Ecuador”. Evaluó que el desconocimiento de la gente “es normal” porque más que analizar las preguntas asumen el eje narrativo sobre el cual votar, “la gran narrativa es la seguridad”.

El analista político Mauricio Alarcón sostuvo que este proceso electoral ha tenido un debate menor porque influye la desmotivación producto de la coyuntura actual. Cree que la necesidad de contar con el certificado de votación hará que la gente asista a votar.

Indicó que las consultas y los referéndum históricamente son un termómetro de la popularidad del gobernante de turno pero que, pese a la crisis de seguridad y el alza del IVA inciden negativamente en el Gobierno, no habrá un impacto muy negativo en los resultados de la consulta.

La pregunta que más apoyo recibirá será la A, que es de iniciativa de Guillermo Lasso; y la del trabajo por horas se aprobará pero será la que menos respaldo popular reciba porque “no se ha hecho una buena explicación”, estimó.

El Detalle

El periodo de promoción electoral de este proceso será del 7 al 18 de abril. Hay 10 organizaciones calificadas por el CNE para hacer campaña.

VOCES

"En términos generales habrá un resultado positivo, no apabullante. No habrá un triunfo aplastante, pero habrá un triunfo. Primero por el alza del IVA y por el conflicto con Verónica Abad", Alfredo Espinosa, analista electoral.

"El pico de violencia y el alza del IVA van a impactar, no habrá un triunfo tan grande, pero no será tan fuerte como para poner en riesgo un resultado favorable en la consulta", Mauricio Alarcón, analista político.

