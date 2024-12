¿Quién denunció a seis asambleístas de la Revolución Ciudadana?

El nombre de César Wilfrido Cárdenas Ramírez, de 61 años, aparece en las denuncias en contra de los asambleístas de la Revolución Ciudadana, que ya admitió el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Cárdenas afirma que no actúa solo sino como director nacional del colectivo Levántate Ecuador, que empujó antes, la revocatoria del mandato en contra de asambleístas. Pero que vino la muerte cruzada, emitida por el expresidente Guillermo Lasso.

¿Por qué denuncian solo a legisladores correístas?

Ante el TCE, César Wilfrido Cárdenas presentó denuncias por infracción electoral grave, según el artículo 278, numeral siete, del Código de la Democracia, que habla sobre campaña anticipada. Por lo que podrían desde recibir una multa hasta ser destituidos.

Las denuncias son en contra de Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización; así como en contra de sus coidearios Sixto Antonio Parra Tovar, Victoria Desintonio, Ana Cecilia Herrera, Roberto Cuero y Leonardo Berrezueta.

Según Cárdenas, no tienen una filiación política. "No somos anticorreístas, tampoco noboístas", pero "los correístas dicen luchar contra la corrupción y caen en infracciones electorales. No es con dedicatoria. Solo que los ciudadanos tenemos que buscar pruebas, materializarlas en notarías y eso cuesta dinero".

Cárdenas se negó a exponer qué pruebas tiene en contra de los legisladores correístas. Señaló que los abogados que los apoyan les dijeron que eso podría entorpecer el proceso, ya que primero los acusados deben ser notificados. Sin embargo, él dijo que encontraron las pruebas en las redes sociales de los legisladores.

¿Quién es Wilfrido Cárdenas?

Cárdenas recuerda que fue uno de los primeros consejeros en integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) en 2009. Comentó que es el director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, "un organismos constituido el 2005, para hacer control de servicios públicos básicos, como agua potable. Hemos presentado una denuncia en contra Interagua, en el Banco Mundial Y estamos haciendo una veeduría al sistema de agua y recolección de basura. Vamos a constituir un comité de usuarios al transporte público de Guayaquil porque es un desastre".

