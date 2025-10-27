Daniel Noboa dice que la consulta popular consolidará "orden, paz y estabilidad"

El presidente participó de la ceremonia por los 105 años de la creación de la Aviación Nacional y el día de la Fuerza Aérea

El presidente Daniel Noboa también participó del ascenso de miembros de la FAE.

A tres semanas de las elecciones, el presidente Daniel Noboa continúa refiriéndose al referéndum y consulta popular, prevista para el 16 de noviembre de 2025. Esta ocasión lo hizo en la ceremonia por los 105 años de la creación de la Aviación Nacional y el día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

Durante su breve intervención, el primer mandatario ecuatoriano exaltó el trabajo de las Fuerzas Armadas en el complejo contexto de inseguridad que atraviesa el país y sostuvo que las reformas impulsadas son claves para consolidar la lucha contra el crimen organizado.

"Todavía hay mucho por hacer, pero estoy convencido de que vamos por el camino correcto. Estamos recuperando la seguridad paso a paso, con hechos, con resultados y con convicción. Y con las reformas que estamos impulsando seguiremos consolidando el orden, la paz y la estabilidad que el Ecuador necesita para seguir adelante", señaló Noboa.

Más de 30 movimientos y organizaciones sociales anunciaron que promoverán el voto por el ‘No’ en el referéndum y consulta popular convocados por el presidente Daniel Noboa, previstos para el próximo 16 de noviembre.



Noboa dice que Fueras Armadas evitaron que el país "caiga de rodillas"

El presidente Daniel Noboa también aprovechó su intervención para referirse al fin del paro nacional convocado por la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) por la eliminación del subsidio al diésel.

"Hace pocos días, una minoría intentó imponer su voluntad por la fuerza, con violencia y caos (...), pero ahí estuvieron ustedes, hombres y mujeres valientes, defendiendo el derecho de todo un país a trabajar, estudiar y vivir en paz", dijo el presidente.

Noboa, a su vez, señaló que "gracias a ustedes (las Fuerzas Armadas) el país no cayó en manos de quienes intentan verlo de dividido y de rodillas, como tantas veces lo intentaron en el pasado" y que el país ya no está desprotegido y paralizado como ha sucedido en ocasiones anteriores.

