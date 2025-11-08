Daniel Noboa desmiente uso de IA en la Constitución: ¿Qué dijo?

Las declaraciones fueron realizadas durante un evento en Cuenca. Revisa los detalles

El mandatario aclaró que esta tecnología no participará en la redacción de ningún texto constitucional

El presidente Daniel Noboa rechazó las versiones difundidas por algunos sectores políticos que señalan que la futura Constitución del país sería elaborada con ayuda de inteligencia artificial (IA), luego de sus declaraciones en un evento en Cuenca. El mandatario aclaró que esta tecnología no participará en la redacción de ningún texto constitucional, pero sí será una herramienta clave para el desarrollo y la formación de los ecuatorianos.

(Te invitamos a leer: ¿ChatGTP para redactar una Constitución? Esto fue lo que dijo Daniel Noboa)

“La Constitución no la escribirá la IA, como alegan los políticos desesperados por confundir a la gente. Lo que sí está haciendo es ayudarnos a construir un mundo más avanzado”, expresó Noboa en una publicación difundida este viernes.

El jefe de Estado informó además que su Gobierno entregará 30.000 becas para que más ciudadanos puedan capacitarse en el uso y aprovechamiento de la inteligencia artificial.

RELACIONADAS Una Constitución de ChatGPT es una tentación muy peligrosa

Noboa también se refirió al proceso de cambio constitucional impulsado por su administración. Flickr Presidencia

Noboa también se refirió al proceso de cambio constitucional impulsado por su administración, señalando que quienes participarán en la redacción serán “patriotas que buscan un país mejor”, enfocados en fortalecer la seguridad y el orden.

La Constitución no la escribirá la IA, como alegan los políticos desesperados por confundir a la gente. Lo que SÍ está haciendo es ayudar construir un mundo más avanzado. Por eso entregamos 30.000 becas para que más ecuatorianos aprendan a usarla.



Los que escribirán la… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) November 8, 2025

“Un país en el que los delincuentes no vuelvan a ser prioridad, donde no salgan libres con medidas sustitutivas, donde no cualquiera pueda ingresar libremente por la frontera para delinquir”, indicó. El mandatario concluyó su mensaje afirmando que su objetivo es construir un Ecuador “en el que el bien esté por encima del mal”.

¿ChatGTP para redactar una Constitución?

El video difundido en redes sociales corresponde a un extracto del discurso del presidente durante la entrega de 10.000 becas para capacitación en inteligencia artificial, evento realizado en Cuenca el 31 de octubre de 2025.

(Te puede interesar: Luisa González critica a Noboa por sugerir una Constitución hecha con ChatGPT)

¿La IA nos vuelve menos inteligentes? Lo que dicen los estudios científicos Leer más

Este programa surge del acercamiento entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos. “Estas becas son para ustedes. Servirán a los jóvenes ecuatorianos que buscan salir adelante y alcanzar la competitividad regional necesaria para estudiar y trabajar sin inconvenientes”, señaló el mandatario.

En otro momento de su intervención, Noboa destacó el alcance de la inteligencia artificial: “Es una herramienta ilimitada. Puede utilizarse, por ejemplo, como lo hace nuestro equipo de comunicación, que a veces consulta en ChatGPT para tareas sencillas, como redactar un discurso”, afirmó.

Para leer EXPRESO sin límite, SUSCRÍBETE AQUÍ