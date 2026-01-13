CPCCS define fecha para el sorteo de la comisión del concurso para fiscal general

El proceso estaba previsto para finales de 2025, pero no se realizó por problemas presupuestarios de la entidad

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) definió la fecha y hora para el sorteo de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado.

Aunque el sorteo estaba previsto para finales de 2025, una vez definidos los 30 postulantes ciudadanos mejor calificados del proceso preliminar, este no pudo realizarse por problemas presupuestarios, según informó en su momento el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni.

El coordinador de la veeduría del concurso para fiscal general, Hugo Arteaga, detalla las irregularidades del proceso.



Mira todo lo que dijo en entrevista con EXPRESO 👉 https://t.co/kPS8wOXB3q pic.twitter.com/5JTyMUr7sb — Diario Expreso (@Expresoec) December 18, 2025

Fecha y hora del sorteo de la comisión del concurso para fiscal general

De acuerdo con la convocatoria del CPCCS, el sorteo de los integrantes de la Comisión Ciudadana del concurso para fiscal general será este miércoles 14 de enero de 2026, a las 10:00, durante la sesión ordinaria número 2 del 2026.

En el sorteo público se escogerá a los cinco miembros titulares y sus respectivos suplentes. Los representantes de la ciudadanía se reunirán luego con los delegados de las cinco funciones del Estado para iniciar sus labores con la convocatoria pública del concurso.

¿Cómo será el sorteo de la comisión del concurso para fiscal general?

Para este proceso se efectuarán tres sorteos: el primero definirá el orden de selección entre mujeres y hombres; el segundo determinará a los cinco representantes principales y suplentes de la ciudadanía y de las organizaciones sociales; y el tercero establecerá el orden de selección de los delegados de las funciones del Estado.

