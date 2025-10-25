Corea del Sur ofrece pasantías a estudiantes ecuatorianos: requisitos y cómo postular

La iniciativa ofrece pasantía presencial en inglés, con duración de seis meses, entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2026

Corea del Sur lanzó una nueva convocatoria de pasantías dirigida a estudiantes ecuatorianos

Corea del Sur lanzó una nueva convocatoria de pasantías dirigida a estudiantes ecuatorianos de pregrado y maestría, como parte del programa KIST School Student Internship – Spring 2026, promovido por el sistema de becas Globo Común.

La iniciativa ofrece una pasantía presencial en inglés, con duración de seis meses, entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2026, en el Korea Institute of Science and Technology (KIST). Los seleccionados recibirán un apoyo mensual de hasta 1.400.000 wones (aproximadamente USD 972), además de alojamiento parcial, seguro médico, actividades académicas y culturales, y el costo de una prueba oficial de inglés.

Requisitos para aplicar:

Ser ciudadano ecuatoriano residente en el país. Tener conocimientos del idioma inglés. Estar matriculado en programas de tercer nivel (licenciatura o ingeniería) o maestría. Tener menos de tres semestres restantes para graduarse a partir del 13 de octubre de 2025.

Áreas de estudio elegibles:

Ciencias biológicas Medio ambiente Ingeniería Ciencias físicas Tecnologías de la información y comunicación (TIC)

¿Cómo postular?

Los interesados deben aplicar en línea a través del sitio oficial del KIST: https://www.kist.re.kr/kist_school_eAplct/main.do

La convocatoria estará abierta hasta el domingo 26 de octubre de 2025.

