Contralor Mauricio Torres: "No por ser emergencia se puede hacer lo que quiera"

El contralor general del Estado, Mauricio Torres, se refirió a los contratos para la generación de energía eléctrica que se han suscrito en los últimos meses entre el Gobierno central y varias empresas, entre ellas la estadounidense Progen, y que ha generado una serie de señalamientos en medio de la crisis energética que atraviesa el país.

En declaraciones a Teleamazonas, Torres explicó que la investigación del contrato con Progen arrancó en octubre con una verificación preliminar. "Teniamos ya información, inclusive había un asambleísta que solicitó datos sobre esto, y nosotros empezamos una investigación preliminar para levantar información y definir el alcance de un posible examen", señaló.

El 13 de diciembre comenzó formalmente el examen a ese contrato, que estipulaba la incorporación de 150 MW de las centrales térmicas Quevedo, el 5 de noviembre, y Salitral, el 30 de noviembre, pero hasta la fecha ninguna de las dos están operativas.

Además, el lunes siguiente se amplió la revisión hacia otro contrato en Esmeraldas que incluye la adquisición de generadores para una nueva central térmica.

"En Esmeraldas no hay anticipos, porque (la empresa) renunció a los anticipos. Son pagos por hitos. En estos hay valores que están cancelados y que todavía los equipos no llegan. Sabemos que están en Líbano, no sé si se ha hecho ya la inspección para que puedan venir, pero como ya existe una cancelación, nosotros entramos en ese proceso", dijo el funcionario.

En Salitral, por otro lado, se evidenciaron incumplimientos que han llevado a la aplicación de multas, las cuales continúan acumulándose mientras no se entreguen los equipos en condiciones operativas.

Declaratoria de emergencia por crisis energética en Ecuador

El contralor también enfatizó la necesidad de revisar la declaratoria de emergencia que dio origen a estas contrataciones. "Por más que sea una emergencia, tiene que estar muy justificado. No por ser emergencia se puede hacer lo que se quiera. Existe normativa y a eso debemos regirnos", afirmó. Agregó que, aunque no pueden entrar a evaluar la ejecución de los proyectos, ya que aún no funcionan, sí se están examinando las fases precontractual y contractual.

En cuanto a los plazos, Torres explicó que la Contraloría tiene 180 días para emitir el informe de auditoría. Sin embargo, esperan entregar resultados con anticipación debido a la importancia del caso. "Es un caso muy emblemático y estamos trabajando con todo el personal disponible", señaló.

Informe sobre barcaza de generación de energía

Uno de los hallazgos preliminares se relaciona con la primera barcaza de generación de energía que llegó a Ecuador, tras la celebración de un contrato entre la empresa pública Celec EP y la empresa turca Karpowership. El examen será presentado el próximo mes.

"Hay problemas, por ejemplo, en aspectos de licencias, en entrega de licencias, porque por ejemplo, estaba autorizada para generar 70 MW y estaba produciendo 110, entonces la licencia es para tal cantidad y no es para la otra, entonces esas son cuestiones que han incumplido", dijo Torres.

Aclaró que, hasta el momento, no se han identificado indicios de responsabilidad penal, ya que el informe está en proceso de análisis.

