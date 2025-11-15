Consulta 2025: ecuatorianos en Australia iniciaron las votaciones en el exterior

El referéndum y consulta popular del 16 de noviembre de 2025 inició oficialmente con la votación de migrantes

El Pleno del CNE lideró la inauguración del voto en el exterior.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inauguró la tarde de este 15 de noviembre de 2025 la jornada electoral en el exterior por el referéndum y la consulta popular.

Según informó la presidenta del CNE, Diana Atamaint, los ecuatorianos en Sídney y Camberra, en Australia, serán los primeros en sufragar, aunque también recordó que en este caso es facultativo.

En total, 470.636 compatriotas, distribuidos en 37 países, están habilitados para ejercer su derecho al voto en las votaciones por la consulta popular, indicó el CNE.

Miles de ecuatorianos en Venezuela y Cuba no podrán votar

A inicios de noviembre de 2025, el CNE dio a conocer que los 10.221 ecuatorianos en Venezuela y Cuba no podrán votar en el referéndum y consulta popular de este 16 de noviembre de 2025.

En el caso de Venezuela, el CNE informó que la imposibilidad es diplomática, mientras que en Cuba existe "una situación de iliquidez bancaria" y problemas en el suministro de electricidad, etc.

Consulta Popular: ya se realizó el voto PPL y el voto en casa

La jornada electoral por el referéndum y consulta popular inició anticipadamente con el voto de los presos sin sentencia ejecutoriada y de las personas mayores de edad y con discapacidad.

En el caso de los reos, el CNE informó que más de 8.000 estaban habilitados para sufragar, pero que menos de 2.000 decidieron hacerlo.

Por otro lado, 597 personas mayores de edad y con al menos un 75% de discapacidad sufragaron desde sus casas en el referéndum y consulta popular.

