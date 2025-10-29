Expreso
La justicia ecuatoriana sentenció a siete años de prisión a David Sebastián por el delito de transporte de municiones prohibidas o no autorizadas.
Condenado a 7 años por transportar municiones ilegales: esto es lo que se sabe

El Tribunal Penal dictó una sentencia condenatoria de siete años y ordenó el pago de una multa a veinte salarios básicos

Según el expediente judicial, la noche del 29 de abril de 2025, el procesado fue detenido durante un control vehicular en las avenidas Solanda y Teniente Hugo Ortiz, en el sur de Quito. En el maletero del vehículo que conducía —acompañado de una mujer— se hallaron cuarenta proyectiles calibre 9 milímetros y una alimentadora, ocultos dentro de una mochila.

Durante la audiencia de juzgamiento, la fiscal del caso presentó una pericia de idoneidad de munición que concluyó que los proyectiles estaban aptos para ser utilizados. Además, el agente de policía que realizó la aprehensión testificó bajo juramento, confirmando que el acusado no pudo justificar el motivo por el cual transportaba las municiones.

El Tribunal Penal dictó una sentencia condenatoria de siete años de privación de libertad y ordenó el pago de una multa equivalente a veinte salarios básicos unificados, lo que representa aproximadamente 9.400 dólares.

El delito está tipificado en el artículo 361 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona a quienes fabriquen, suministren, adquieran, comercialicen o transporten armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o no autorizados.

