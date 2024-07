Comisión multipartidista convocará a Verónica Abad por fondos de campaña

Jaime Moreno, asambleísta de Construye, preside al Comisión Multipartidista que investiga las presuntas irregularidades en la Administración Pública del Gobierno actual. Uno de los temas que fiscalizará es sobre los fondos de campaña del binomio Daniel Noboa y Verónica Abad.

Moreno confirmó que el 19 de julio la Comisión aprobó una reforma al plan de trabajo y se incluyeron algunos temas, entre ellos el de los gastos de campaña del binomio.

El tema se incluyó tras una moción del legislador socialcristiano Geovanny Benítez y tuvo el apoyo de los comisionados, solo se abstuvo Nicole Saca, que es de ADN, refirió.

¿Por qué se fiscalizará los gastos de campaña?

El legislador dijo que se fiscalizará el tema “por unas declaraciones realizadas por parte del secretario de la Administración Pública (Arturo Félix), donde manifestaba que Adab, en su calidad de candidata a la Vicepresidencia, había solicitado o recibido aportes que no habían sido incluidos dentro de los informes económicos del binomio. Y que ese era uno de los motivos por loa cuales Abad no era de confianza del presidente de la República”.

Si es real lo que manifiesta el secretario, “sería gravísimo que hayan ingresado fondos a la campaña del binomio y que no hayan sido computados en los informes como establece el Código de la Democracia”. Por eso es la investigación, reiteró.

La Comisión elaborará un informe final que será puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional y a esa instancia le corresponderá tomar decisiones.

Moreno señaló que si se hallan irregularidades sobre una presunta infracción electoral en el proceso de fiscalización, el Tribunal Contencioso Electoral debería analizar esa información para que emita sanciones. Evitó adelantar criterios de los efectos que eso pudiera tener.

Desde este lunes, 22 de julio, la Comisión iniciará con el pedido de información al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que remita los informes económicos de campaña que reportó el binomio para contrastarlo con información que solicitará también al secretario de Administración Pública.

El funcionario del Ejecutivo y Adab serán llamados a comparecer. Moreno espera que la vicepresidenta, de forma virtual, “explique la realidad o no de los hechos descritos por el secretario de la Administración Pública”. Aún no hay fechas definidas para estas comparecencias. No se descarta convocar a Noboa, según la información que encuentren.

Plan de trabajo de fiscalización

La Comisión tiene nueve temas en su plan de trabajo:

Los servicios de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los servicios de salud del Ministerio de Salud Pública. El examen de habilitación profesional del Consejo de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior (CACES) para carreras de ciencias de la salud. Aportes de campaña del binomio Noboa-Abad. Las barcazas eléctricas. El caso del desayuno escolar. El caso de presuntas irregularidades en la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). El caso Olón. El caso de la cárcel de Santa Elena.

Los primeros tres temas ya se han evacuado y quedan seis por fiscalizar, pero todos serán unificados en un solo informe final.

