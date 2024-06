Comisión convoca a ministros a informar sobre el combate a la inseguridad

La Comisión no solicitará explicaciones sobre el plan Fénix.

La Comisión de Seguridad sesionará este miércoles, 5 de junio de 2024, a las 15:00 y espera recibir las comparecencias de cuatro autoridades para que informen sobre los avances en el combate a la inseguridad.

Así lo refirió Leonardo Berrezueta, vicepresidente de la Comisión. “Yo he pedido desde hace algunas semanas atrás a la presidenta (Inés Alarcón) de que comparezcan para que nos expliquen el avance del combate a la inseguridad. No que nos expliquen el famoso plan Fénix porque no existe”, sostuvo el legislador.

Berrezueta dijo que se busca conocer de los funcionarios del Ejecutivo sobre “las últimas matanzas y hechos de inseguridad” que se han dado en el país.

Los convocados son la ministra del Interior, Mónica Palencia; el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo; el jefe de la Policía Nacional, César Zapata; y al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela.

Los comisionados solicitarán respuestas sobre varios aspectos, como el número de policías y militares activos que se encuentran desplegados en atención a la seguridad del país y específicamente cuántos se encuentran desplegados en las provincias en las cuales se ha declarado el estado de excepción.

Pedirán información sobre las acciones de control y seguridad que se desarrollan a nivel país. Sobre la seguridad y ayuda que cada institución ha proporcionado en las cárceles del país.

Sobre la organización, disposición, mecanismos y ordenes de los operativos de control que se efectúan a nivel país.

También solicitarán que informen de manera singularizada y por provincia las cifras de todos los crímenes y delitos comparados de enero a mayo de 2024, con el mismo rango de meses de los años 2023, 2022, 2021 y 2020.

Además, pedirán información sobre el presupuesto ejecutado hasta la fecha en materia de seguridad.

Situación de cárceles

Berrezueta dijo que su Comisión nombró una subcomisión de cárceles, pero no ha sesionado sobre el tema.

Dijo que fue invitado por la Comisión de Garantías Constitucionales, presidido por la legisladora Paola Cabezas, que llevará adelante un proceso de fiscalización sobre la situación en las cárceles.

El asambleísta incluso plantea que se haga una visita a los centros penitenciarios y posteriormente determinar responsabilidades y sanciones.

“So pretexto del cometimiento de un delito, sobre la base del ingreso de alimentación a las cárceles del país, no se puede dejar sin comer a estas personas privadas de libertad”, señaló.

