CNE Ecuador: ¿Cómo se garantiza la transparencia en las elecciones presidenciales?

A tan solo días de la segunda vuelta presidencial en Ecuador, prevista para el 13 de abril de 2025, las dudas sobre la transparencia del proceso siguen resonando tanto en redes sociales como en círculos académicos y políticos. Mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) intenta blindar su imagen y negar cualquier posibilidad de fraude, especialistas como Jorge Luis Fernández y Daniel González alertan sobre vacíos institucionales y riesgos que podrían empañar el ejercicio democrático.

“Esa narrativa de que los sistemas permiten interferencias o la alteraciones de resultados es falsa”, sostuvo Enrique Pita, vicepresidente del CNE, durante el simulacro electoral realizado el 6 de abril en Guayaquil. Allí, el funcionario negó la existencia de centros de procesamiento externos y aseguró que el sistema fue desarrollado por técnicos ecuatorianos y ha sido utilizado sin inconvenientes en elecciones anteriores.

Elementos que guardan la transparencia

Sin embargo, para el politólogo Jorge Luis Fernández, exanalista del propio CNE, la transparencia va mucho más allá del buen funcionamiento del software. "La vigilancia ciudadana directa es clave. En Ecuador, cualquier ciudadano puede inscribirse como observador y tener acceso a distintas fases del proceso: desde la organización logística hasta la jornada de votación, el escrutinio y la proclamación de resultados", explicó. Y agregó una recomendación directa: "Si alguien duda de la transparencia de un proceso electoral, que se registre como observador. Es la mejor manera de conocer cómo funciona cada paso y, en caso de identificar irregularidades, poder reportarlas directamente al CNE".

La crítica de Fernández no se limita al rol de ciudadano. Él también menciona la importancia del acceso público al escrutinio, la transparencia del financiamiento político y la rendición de cuentas por parte del organismo electoral. "El escrutinio es público. Asegurar la integridad de ese sistema —que no haya los temidos 'apagones' y que los resultados se mantengan disponibles en tiempo real— es clave", subrayó.

Dudas sobre la labor del CNE

Por su parte, Daniel González, abogado y analista en política electoral, cuestiona abiertamente el accionar del CNE durante este proceso. “El Consejo Electoral ha dejado mucho que desear”, dijo sin rodeos. Se refiere, por ejemplo, a la reciente prohibición de tomar fotografías al voto, que aunque fue declarada constitucional con condiciones, no podrá ser sancionada. “Eso afecta al proceso electoral”, sostuvo.

Pero no es el único punto crítico. González también recuerda que el presidente de la República no solicitó licencia para participar en campaña electoral, una omisión que, a su juicio, no fue abordada debidamente. “La autoridad electoral ha guardado silencio absoluto”, reclamó. Y fue más allá: "En el tema de infracciones con uso de recursos públicos, el Consejo tampoco ha accionado. Ha sido un árbitro que no ha sacado ni tarjeta amarilla, ni roja, ni siquiera ha dado un pitazo para llamar la atención".

En contraste, desde el correísmo también se levantan alertas. La candidata Luisa González ha pedido a sus simpatizantes que se mantengan “vigilantes” en los recintos electorales para evitar un posible fraude. Incluso ha dicho que, si es necesario, exigirán en las calles que “se abran las urnas”.

Ante este panorama de sospechas, González, el analista, plantea una fórmula clara: "Lo importante es que se pueda observar de inicio a fin, que todas las personas puedan acceder sin complicaciones. Y que haya resultados rápidos, oportunos, y control electoral por parte de las organizaciones políticas. Eso podría garantizar al menos un indicio de transparencia el día de las elecciones".

Más allá del domingo, la transparencia de un proceso electoral se construye antes, durante y después de la jornada de votación. Desde el acceso a la información pública, hasta la fiscalización del gasto electoral y la educación ciudadana, los desafíos para el CNE siguen siendo enormes. Y, según los expertos, la confianza ciudadana pende de un hilo cada vez más delgado.

