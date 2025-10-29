Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

OBSERVADORES ELECTORALES CNE
Organizaciones como la OEA y la UNIORE participarán de la consulta popular.ARCHIVO: CNE

CNE acredita a 781 observadores electorales para la Consulta Popular 2025

La mayoría de acreditados son organismos nacionales, pero también habrá veeduría de entidades internacionales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó cuántos observadores electorales están, hasta el momento, acreditados para vigilar las votaciones del referéndum y consulta popular del próximo domingo 16 de noviembre de 2025.

RELACIONADAS

De acuerdo con el CNE, hasta el 28 de octubre de 2025 se han acreditado 781 observadores electorales, de los cuales 740 corresponden a observadores nacionales y 41 a misiones de observación electoral de organizaciones internacionales.

Entre los observadores internaciones constan misiones de la Organización de Estados Americanos (OEA), Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), Asociación Mundial de Organismos Electorales (AWEB), Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA).

Mientras que para los observadores nacionales el CNE ha extendido invitaciones a los consejos nacionales para la igualdad, universidades, entre otros organismos. Además, receptó las solicitudes  de acreditación de personas naturales y extranjeros.

El CNE afina detalles para el referéndum y consulta popular 2025

El Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa con los preparativos para el referéndum y consulta popular del 16 de noviembre de 2025 con la capacitación de las juntas electorales, los miembros de las juntas receptoras del voto y la distribución de papeletas y material electoral.

RELACIONADAS

Este 28 de octubre de 2025, el CNE realizó una capacitación para los vocales de las Juntas Provinciales Electorales de Esmeraldas, Pichincha, Tungurahua, Imbabura, Cotopaxi; y, Especial del Exterior. Estuvo presente el vocal del CNE, José Cabrera.

Además, el 28 de octubre de 2025, el CNE inició con el traslado de las papeletas electorales a la empresa Integradora Montgar, previo a la distribución del material a las provincias. Se inició con el traslado de más de 417.000 papeletas electorales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Leones FC vs Guayaquil City: horarios y dónde ver en vivo la definición de la Serie B

  2. Enfermedades raras: denuncian falta de medicinas pese a compras centralizadas

  3. Jorge Escala: “Propuesta de Noboa busca privatizar el IESS y afecta a los afiliados”

  4. Durán celebró 123 años con pedaleo y aventura junto al grupo Zombies Cyclists

  5. ¿Fan de la colada morada? Cuatro días para saborearla en el sur de Quito

LO MÁS VISTO

  1. Feriado Noviembre 2025: ¿Cuándo es el puente largo? Días de descanso confirmados

  2. IESS dejaría de ser prestador de salud: Daniel Noboa explicó su idea

  3. Este es el pronóstico de la IA para Palmeiras vs Liga de Quito | Copa Libertadores

  4. Emma Guerrero llama perdedor al padre de sus hijos

  5. Beele en Cuenca: fecha y lugar del concierto gratuito

Te recomendamos