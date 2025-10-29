CNE acredita a 781 observadores electorales para la Consulta Popular 2025

La mayoría de acreditados son organismos nacionales, pero también habrá veeduría de entidades internacionales

Organizaciones como la OEA y la UNIORE participarán de la consulta popular.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó cuántos observadores electorales están, hasta el momento, acreditados para vigilar las votaciones del referéndum y consulta popular del próximo domingo 16 de noviembre de 2025.

RELACIONADAS CNE recibió cuatro solicitudes para realizar el exit poll en la consulta popular

De acuerdo con el CNE, hasta el 28 de octubre de 2025 se han acreditado 781 observadores electorales, de los cuales 740 corresponden a observadores nacionales y 41 a misiones de observación electoral de organizaciones internacionales.

Entre los observadores internaciones constan misiones de la Organización de Estados Americanos (OEA), Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), Asociación Mundial de Organismos Electorales (AWEB), Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA).

Mientras que para los observadores nacionales el CNE ha extendido invitaciones a los consejos nacionales para la igualdad, universidades, entre otros organismos. Además, receptó las solicitudes de acreditación de personas naturales y extranjeros.

📢 ATENCIÓN| Como en todos los procesos democráticos, abrimos las puertas a la observación nacional e internacional para ratificar la transparencia y legitimidad de #TuVotoPorEcuador en el #ReferéndumYConsulta2025. 🗳️🇪🇨



📌📃 Revisa los detalles: https://t.co/hZRIHFUwOK… pic.twitter.com/Z1cchfXlc5 — cnegobec (@cnegobec) October 29, 2025

El CNE afina detalles para el referéndum y consulta popular 2025

El Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa con los preparativos para el referéndum y consulta popular del 16 de noviembre de 2025 con la capacitación de las juntas electorales, los miembros de las juntas receptoras del voto y la distribución de papeletas y material electoral.

RELACIONADAS CNE inicia traslado de 471 mil papeletas para la Consulta Popular 2025 en Ecuador

Este 28 de octubre de 2025, el CNE realizó una capacitación para los vocales de las Juntas Provinciales Electorales de Esmeraldas, Pichincha, Tungurahua, Imbabura, Cotopaxi; y, Especial del Exterior. Estuvo presente el vocal del CNE, José Cabrera.

Además, el 28 de octubre de 2025, el CNE inició con el traslado de las papeletas electorales a la empresa Integradora Montgar, previo a la distribución del material a las provincias. Se inició con el traslado de más de 417.000 papeletas electorales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!