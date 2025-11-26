Carlos Ortega asume el Consejo de Gobierno de Galápagos

Antes de asumir la dirección del Gobierno de las Islas, el funcionario fue director del Parque Nacional Galápagos

El nuevo presidente del Consejo de Gobierno, Carlos Ortega, fue director del Parque Nacional Galápagos.

El presidente Daniel Noboa, a través del Decreto Ejecutivo 232, designó este 25 de noviembre de 2025 a Carlos Ortega Guamanquishpe como nuevo presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos.

Con la designación de Ortega, el primer mandatario ecuatoriano también dio por terminadas las funciones de Tito Fernando Gavilanes Yanes, quien se venía desempeñando como presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos desde agosto de 2025.

El Parque Nacional Galápagos lanzó un nuevo plan para reforzar la protección del lobo marino en la isla San Cristóbal, la más oriental del archipiélago.



Lee más 👉 https://t.co/WlJG8E032d pic.twitter.com/5okBph8tFV — Diario Expreso (@Expresoec) November 2, 2025

El perfil del nuevo presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos

De acuerdo con la Contraloría General del Estado, desde 2017, Carlos Ortega venía desempeñando otros cargos públicos entre el Consejo de Gobierno y el Parque Nacional Galápagos, donde llegó a ser el director general.

RELACIONADAS Nueva conexión aérea busca acercar Cuenca a Galápagos y dinamizar el turismo

En el Consejo de Gobierno de Galápagos, según sus declaraciones patrimoniales juramentadas, Ortega también ocupó los cargos de secretario técnico y director distrital de Guayaquil.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!