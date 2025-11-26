Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

CARLOS ORTEGA GUAMANQUISPE GOBIERNO GALAPAGOS
El nuevo presidente del Consejo de Gobierno, Carlos Ortega, fue director del Parque Nacional Galápagos.ARCHIVO: PARQUE NACIONAL GALÁOPAGOS

Carlos Ortega asume el Consejo de Gobierno de Galápagos

Antes de asumir la dirección del Gobierno de las Islas, el funcionario fue director del Parque Nacional Galápagos

El presidente Daniel Noboa, a través del Decreto Ejecutivo 232, designó este 25 de noviembre de 2025 a Carlos Ortega Guamanquishpe como nuevo presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos.

RELACIONADAS

Con la designación de Ortega, el primer mandatario ecuatoriano también dio por terminadas las funciones de Tito Fernando Gavilanes Yanes, quien se venía desempeñando como presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos desde agosto de 2025.

El perfil del nuevo presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos

De acuerdo con la Contraloría General del Estado, desde 2017, Carlos Ortega venía desempeñando otros cargos públicos entre el Consejo de Gobierno y el Parque Nacional Galápagos, donde llegó a ser el director general.

RELACIONADAS

En el Consejo de Gobierno de Galápagos, según sus declaraciones patrimoniales juramentadas, Ortega también ocupó los cargos de secretario técnico y director distrital de Guayaquil.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. En 12 días, 470 conductores superaron límites de velocidad en vías clave de Quito

  2. La vía Perimetral tendrá nueva iluminación: esto es lo que cambiará

  3. Urdesa y su plan urbano: Quiénes recorren este sector de Guayaquil y qué datos buscan

  4. El rol de los jubilados en la economía ecuatoriana: más allá de las pensiones

  5. La dura batalla de Bruce Willis: la familia revela que donarán su cerebro

LO MÁS VISTO

  1. Devolución IVA: los derechos de los adultos mayores y personas con discapacidad

  2. Jubilados reclaman al Gobierno cumplir la promesa de pensión igual al salario básico

  3. Ministerio de Finanzas y devolución del IVA: ¿Cuál es su responsabilidad?

  4. ¿Cuándo es el feriado por la Fundación de Quito, es nacional y debe recuperarse?

  5. Ataque a tiros en Samborondón deja un muerto que acababa de salir de un gimnasio

Te recomendamos