Camisetazos: falta de militancia genera ‘saltos’ en las organizaciones políticas

Son 82 los asambleístas que apuestan a la reelección para volver a una curul en el próximo período legislativo, así lo confirmó esta semana el secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz.

La mayoría fueron considerados por las mismas organizaciones políticas a las que actualmente representan. Hay otros que llegaron respaldados por tiendas políticas que no alcanzaron el número necesario para convertirse en bancada, son los independientes.

(Te puede interesar: Binomio de SUMA se hace esperar; anunciará alianzas el lunes)

Algunos se sumaron a otra bancada, como Ramiro Vela, impulsado por Centro Democrático, que luego se alineó con Acción Democrática Nacional (ADN). Fue invitado para ser precandidato a último momento y “de una manera muy informal”. Por lo que no aceptó. Ahora postula por el Movimiento cívico por Ambato y Tungurahua, lista 62.

Si esta vez no voy por Centro Democrático es porque decidí apoyar la candidatura de José Serrano, yo tengo que ser coherente y no podía ratificar mi candidatura. RAMIRO VELA Precandidato a asambleísta por un movimiento local

“Una candidatura no tiene que ser condicionada absolutamente a nada, yo he actuado siempre con coherencia, no me gustan ni las imposiciones ni las cosas hechas al apuro y lamentablemente ADN así se ha manejado”, sostuvo. Vela no está afiliado a ningún partido político.

Legisladores que apuestan a la reelección con ADN

Jorge Chamba llegó a la Asamblea por Gente Buena, se alineó a Construye y ahora es precandidato por el oficialismo: “No puedo aceptar que nos impongan un candidato sin haber consensuado. Fui uno de los más críticos del expresidente Guillermo Lasso por el desgobierno que existió”. Henry Cucalón, exministro de Lasso, es precandidato presidencial de Construye.

“Ningún tipo de acuerdo” con ADN, dijo Chamba, sino que vio “una buena posibilidad” de reelegirse y aceptó. “Yo vuelvo a mi casa”, bromeó, apoyó al PRIAN de Álvaro Noboa, padre del mandatario. Nataly Morillo pasó de Construye a ADN como precandidata. Ferdinan Álvarez fue correísta, luego independiente y aceptó la reelección con ADN.

Jamás un camisetazo, porque yo no soy ni afiliado a Construye ni adherente permanente, fue el vehículo al que nos trepamos para terciar siendo yo de Gente Buena. JORGE CHAMBA Precandidato a asambleísta por ADN

Esto es parte de los vicios que hay en el sistema de partidos políticos de Ecuador, el transfuguismo o lo que se conoce como camisetazo, que es una práctica recurrente a nivel local y nacional, evaluó el analista político Santiago Cahuasquí.

Señaló que esta conducta “es una práctica oportunista” y se da porque no hay norma que disponga cómo actuar al Consejo Nacional Electoral y a la Asamblea en casos de cambios de una organización política a otra en medio del cumplimiento de un período para el cual un asambleísta fue electo.

¿Se debe sancionar los cambios de bancadas?

“Las personas se hacen candidatas a través de una organización política y esta tiene una ideología”, apuntó Cahuasquí al destacar la necesidad de que existan sanciones, como lo plantea un proyecto de reforma que está en debate en la Asamblea.

Alfredo Espinosa, analista electoral, ve un contrasentido. Si no hay afiliados y adherentes con procesos comprobados de mínimo dos años en las organizaciones políticas, los asambleístas son susceptibles de ser cooptados por otras tiendas políticas, explicó.

Ecuador decreta amnistía migratoria para venezolanos: ¿de qué se trata? Leer más

“Es ahí donde se produce este quiebre que da vida a los famosos independientes, que juegan bajo las reglas del mercantilismo político y transaccionan su voluntad para la aprobación o rechazo de leyes, para hacer o no oposición al régimen”, añadió.

RELACIONADAS El oficialismo denuncia al secretario de la Asamblea por usurpación de funciones

El transfuguismo político permite la existencia de partidos de alquiler, añadió. Coincide en la necesidad de reformar la ley legislativa para que los legisladores que abandonen su partido de origen sean sancionados con la destitución.

El 13 de septiembre inicia la inscripción de candidaturas en el CNE. La próxima semana continuará la aceptación de precandidaturas.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO