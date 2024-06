Buscan la presidencia, pero aún no tienen auspicio formal de tiendas políticas

Actores que se presentaron para las presidenciales todavía no anuncian auspiciantes. Expertos ven una política personalista

Se lanzaron al ruedo sin anunciar a qué organización política representarán. El general en servicio pasivo (sp) Víctor Araus anunció su precandidatura el 9 de junio sin revelar auspiciantes. Comentó que desde hace meses tuvo conversaciones con organizaciones políticas y que dos lo respaldan.

Prefiere no darlas a conocer, espera recibir más apoyo. “Yo aspiro a pasar a la segunda vuelta y ahí estará de ver qué organizaciones estarán de acuerdo con lo que propone Araus”, refirió. Dijo que sería un triunfo lograr una coalición entre organizaciones de izquierda y derecha. No hay intereses, sino una motivación de servir, señaló. Sus propuestas versarán sobre justicia y seguridad.

El capitán (sp) Edwin Ortega reveló el 13 de junio su precandidatura por Gente Buena (GB). La directiva nacional, representada por Joel Silva, negó su respaldo. Ortega dijo que GB es una organización de hecho, sin registro en el Consejo Nacional Electoral (CNE), por lo que desconoce a la directiva.

Christian Zurita, presidente de GB, indicó que hay “un solo proyecto a largo plazo (...). Solo Silva tiene la representación legal. Lo que diga cualquier persona fuera de ese ámbito es mentira”. El capitán ha buscado alianzas con organizaciones de derecho, de centroizquierda y centroderecha. Plantea recobrar la institucionalidad, seguridad, empleo.

El constitucionalista Orlando Amores, también es un precandidato del que se desconoce las organizaciones que lo impulsan. Se limitó a decir que al momento estas trabajan en políticas de alianzas. “No soy monedita de oro para el narco-Estado instaurado desde el 2008”, aclaró.

En 2019 presentó como ciudadano una propuesta de reforma, por consulta popular, para eliminar instituciones “creadas por el narcoterrorismo internacional en la Constituyente de Montecristi”.

Lo envió a los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, pero ninguno lo acogió. Por eso quienes lo respaldaron en esa iniciativa ahora impulsan su precandidatura, aclaró.

El politólogo César Ulloa evaluó que la autoproclamación de precandidaturas no es arbitraria, lo permite el Código de la Democracia. No anuncian auspiciantes “porque siempre están en discusión las otras candidaturas para asambleístas y parlamentarios andinos. Los anuncios lo hacen al final para no quemar a la organización política. Incluso el precandidato va midiendo por cuál organización optar. Es una medición mutua”, sostuvo.

La duda se genera sobre si alcanzan sus intenciones para transformar el país, porque cuando llegan a administrar el Estado se dan cuenta de que “es un monstruo” que requiere de un conjunto de alianzas para recambios de ministros, ejemplificó.

Santiago Cahuasquí, docente universitario y analista político, explicó que en Ecuador “es muy fácil ser candidato y cuando son lanzados a la palestra pública terminan siendo dignatarios fallidos, no tienen una estructura que los sostenga”.

Dijo que eso demuestra un personalismo de la política reflejada en “audacia, ignorancia, pero también en oportunismo” de quienes prescinden de organizaciones políticas al anunciar sus precandidaturas.

El efecto de que se unan “griegos y troyanos” es que luego el plan de Gobierno de un precandidato resulta contradictorio con la organización que lo auspicia. Llega al cargo y la sociedad está a merced de las decisiones personales del presidente, acotó. “Las organizaciones se moldean al antojo de las personalidades y de quien pueda darles más votos”, criticó.

Voces

“Los asesinos y violadores deben estar en las cárceles o los cementerios. El Estado tiene la obligación de proteger la vida de los ciudadanos, incluso por encima de la vida de los asesinos”, Víctor Araus, precandidato presidencial.

“Es una mezcla entre audacia e ignorancia la presentación de precandidaturas a la Presidencia, sin tener el auspicio de una organización política a nivel nacional”, Santiago Cahuasquí, docente universitario y analista político.

Detalle

Del 3 al 17 de agosto serán los procesos de democracia interna en las organizaciones políticas, según calendario del CNE.

