Blanca Sacancela: "Yo no voy a ser una vicepresidenta en la guerra"

Lasso resaltó que hoy inicia el relevo generacional y solicitó al binomio que en la campaña electoral no hagan defensa de su Gobierno, sino que promuevan el su proprio proyecto.

"CREO no está muerto", exclamaban precandidatos y simpatizantes de la organización política en la convención nacional de Creando Oportunidades (CREO), que se desarrolló en un hotel de la capital durante este 1 de septiembre de 2024.

En el evento se hizo la presentación oficial del binomio integrado por Francesco Tabacchi y Blanca Sacancela, así como de varios postulantes para la Asamblea Nacional y el Parlamento Andino.

Las primeras intervenciones fueron de Tania Vásquez, precandidata a asambleísta por Cotopaxi; de Sebastián Ochoa, también postulante a asambleísta; y de Juan Fernando Flores, precandidato que encabeza la lista para asambleístas nacionales.

Promesas del binomio

Sacancela dijo en su intervención que aceptó su postulación, no por ego, sino porque “el país requiere a las mejores personas y esos somos la gente de CREO”.

Comentó que con Tabacchi están trabajando desde hace varios meses atrás en un plan de Gobierno para rescatar al país, cuyo norte hoy está perdido. “El Gobierno del (ex) presidente Guillermo Lasso nos dio a los ecuatorianos algo que nadie se atreve, en política, a dar, ¿saben qué es?, la libertad de ser gobernados, de decidir y de ser electos, pero esa libertad está menoscabada”, expresó.

En ese contexto, se refirió a la situación de la vicepresidenta actual, Verónica Abad, y su relación con el mandatario Daniel Noboa. “Hoy, quien asumió el poder primero mandó a la vicepresidenta a la guerra. Yo no voy a ser una vicepresidenta en la guerra ni exiliada. Voy a estar aquí en el país, donde las mujeres me necesitan, donde los niños tienen hambre”, resaltó la precandidata.

El precandidato presidencial se comprometió a que habrá un trabajo sin descanso por el país, de llegar al cargo. “Nos conocemos desde hace poco y hemos empezado a caminar juntos, ya sabemos que vamos a ser un gran equipo”, aseguró.

Tabacchi envió un mensaje a las otras organizaciones políticas: “Estamos juntos y estamos unidos para dar batalla. Ecuador no puede seguir ni un minutos más por esta vía. Los políticos se han encargado de sembrar el odio y la división. Tenemos que convertirnos en un solo color que trabaja para sacar adelante al Ecuador”.

¿Un relevo generacional?

En el evento también intervino Lasso. Indicó que hoy inicia el relevo generacional y solicitó al binomio que en la campaña electoral no hagan defensa de su Gobierno, sino que promuevan el su proprio proyecto.

Hizo un repaso de lo que fue su gestión, que sonó como una rendición de cuentas, desde su logro en materia de salud con la vacunación en la pandemia, pasando por la situación económica, su oposición y la decisión que tomó para disolver la Asamblea Nacional, que terminó incluso con su periodo.

“Yo no hablo con esa casta política, que hoy mismo esta soñando con llegar al poder para enriquecerse nuevamente o lavarse la cara con la impunidad. Yo no me presto para ninguna jugada”, refirió.

También expresó que CREO no tiene un solo afiliado, integrante, que haya sido parte de su Gobierno “que esté enjuiciado por ningún motivo. Nosotros no llevamos la vergüenza de tener purga en nuestra cabeza ni convertir la realidad política del país en una metástasis de corrupción”. Purga Y Metástasis son dos casos de investigación que lleva adelante la Fiscalía.

Sin embargo, hay exfuncionarios de Lasso que fueron enjuiciados políticamente, como Juan Zapata, exministro del Interior, censurado en mayo de 2024; Fernando Santos Alvite, extitular de Energía, censurado en abril de este año. Estuvieron presentes en el evento. Lasso agradeció la lealtad de ellos y otros colaboradores que tuvieron cargos como Andrea Montalvo y Sebastián Corral.

