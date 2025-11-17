Así votó Samborondón: ¿Ganó el SÍ o el NO? Resultados oficiales CNE

El SÍ se impuso con claridad en las cuatro preguntas del proceso, dejando amplias diferencias frente al NO en Samborondón

La jornada electoral del 16 de noviembre reveló una marcada tendencia en el electorado samborondeño, donde el SÍ mantuvo ventaja en todas las preguntas. Los datos oficiales del CNE permiten reconstruir cómo se repartieron las preferencias en un cantón que suele mostrar alta participación. A nivel nacional, sin embargo, el comportamiento fue opuesto, pues el NO se impuso de manera consistente en las cuatro preguntas de la Consulta Popular 2025.

A la par, el procesamiento de actas avanzó sin mayor variación, lo que permitió una lectura clara del comportamiento electoral. Con ello, los resultados finales muestran diferencias nítidas entre ambas opciones y un respaldo sostenido al SÍ en Samborondón. El registro de actas escrutadas expone que el cantón mantuvo un patrón uniforme entre preguntas, reforzando la tendencia dominante. Este escenario refleja un mapa electoral propio que no replicó la dinámica nacional, sino que se distanció de ella con amplio margen.

Resultados del CNE en Samborondón

Casillero A – Bases militares extranjeras

Votos SÍ: 25.512 (53,37%)

Votos NO: 22.293 (46,63%)

Actas procesadas: 172 (de 207 actas habilitadas)

Casillero B – Eliminación de fondos estatales a partidos

Votos SÍ: 26.147 (54,34%)

Votos NO: 21.968 (45,66%)

Actas procesadas: 173 (de 207 actas habilitadas)

Casillero C – Reducción de asambleístas

Votos SÍ: 26.303 (55,76%)

Votos NO: 20.866 (44,24%)

Actas procesadas: 169 (de 207 actas habilitadas)

Casillero D – Convocatoria a Asamblea Constituyente

Votos SÍ: 25.301 (53,56%)

Votos NO: 21.935 (46,44%)

Actas procesadas: 173 (de 207 actas habilitadas)

Pronunciamiento del alcalde tras el conteo

Un día despues de conocerse los resultados, el alcalde Juan José Yúnez reaccionó al pronunciamiento ciudadano registrado en su cantón. “En la consulta popular habló el pueblo”, expresó al referirse al mensaje dejado por las urnas en esta jornada.

El burgomaestre añadió: “Nuestro deber es mirar hacia adelante y trabajar juntos por el Ecuador”, al remarcar el escenario que deja el proceso. Luego enfatizó que “el progreso no se detiene”, en referencia a los proyectos de vialidad y servicios que se ejecutan en Samborondón.

En la consulta popular habló el pueblo. Nuestro deber es mirar hacia adelante y trabajar juntos por el Ecuador.



Desde Samborondón seguiremos haciéndolo, impulsando nuestras obras en vialidad, culminando la reestructuración de la Av. Samborondón y avanzando con las nuevas… — Juan José Yúnez (@juanjoseyunez) November 17, 2025

