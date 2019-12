Los asambleístas están en deuda con su trabajo

Corrección política, gallos y toros Leer más

Las cifras no son buenas. La Asamblea Nacional se apresta a entrar a su último año de funciones y los números de su trabajo no están acorde a lo que la ciudadanía aspiraba. Un reflejo de ello es la baja popularidad que la Función Legislativa tiene, según las últimas encuestas no sobrepasa del 14 % de aceptación de la gente a nivel nacional.

Pero hay cifras que más preocupan y es el trabajo interno que realiza cada uno de los 137 asambleístas que conforman el pleno. De este número, hay solo cinco legisladores que han mostrado sus ganas de trabajar y han estado presentes en casi todas las votaciones que se han cumplido.

Según el Observatorio Legislativo de las 691 votaciones que se han dado, el asambleísta Carlos Cambala (PAIS) ha estado presente en 656; Mae Montaño (Ind) en 655, Freddy Alarcón (BIN) en 644; César Carrión (CREO) en 643; y Juan Cárdenas (RC) en 642. El número de votaciones no corresponde al de las sesiones convocadas, porque dentro de una misma sesión puede haber varias votaciones.

Sin embargo, siempre hay quienes prefieren no estar presenten en las votaciones, o se salieron, no asistieron a la sesión o simplemente no votaron.

La Asamblea Nacional cerró el año con altura Leer más

Esta lista la encabeza la asambleísta correísta Wendy Vera con 247 ausencias a las 691 votaciones que registra el observatorio legislativo, le siguen con 238 el legislador independiente, Fabricio Villamar con 238 ausencias; Karla Cadena (Ex-AP) con 231 ausencias; Daniel Mendoza (PAIS) con 230; y Vicente Almeyda (PSC) con 65 de 182 votaciones.

Pero también hay los legisladores que más excusas han presentado durante este año; empezando por la legisladora Johanna Cedeño (PAIS) tiene solicitada 120 excusas en 207 votaciones; Vicente Taiano (PSC) con 104 excusas en 207 votaciones; Julio Quiñónez (PAIS) con 87 excusas en 207 votaciones; Diana Saltos (exPAIS) quien reemplaza en funciones a su esposo Patricio Mendoza con 22 excusas en 50 votaciones; y Mercedes Serrano (PSC) tiene 21 excusas en 51 votaciones.

Trabajo En la presidencia de José Serrano se aprobaron 7 leyes; Elizabeth Cabezas 23; César Litardo 9, en total 39 leyes aprobadas.

Los procesos de fiscalización en la Asamblea siguen siendo una piedra en el zapato. En este año se han presentado trece solicitudes de juicio político, de los cuales cuatro han llegado al pleno: contra la excanciller, María Fernanda Espinosa, sin censura; la exministra de Salud, Verónica Espinosa, censurada; del exministro de Finanzas, Carlos de la Torre, sin censura; y del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Tuarez, y tres vocales, que fueron censurados y destituidos. De ahí otros se han quedado en el limbo o se han archivado. Para enero está previsto el juicio político al exministro de Cultura, Raúl Pérez Torres.

Proyectos

En este año, en la Asamblea Nacional se han presentado 246 proyectos de ley, de los cuales 233 son de los asambleístas de diferentes bancadas, de los cuales el CAL ha aprobado 85 y están pendientes de calificación 147, se ha negado 1, el presidente de la República ha presentado 10; y otras funciones 3 proyectos.

Fiscalizar

En los 31 meses de trabajo de la actual Asamblea se han presentado un promedio de 7,9 proyectos por mes. Según los datos proporcionados, del 2017 a noviembre de este año se han presentado 736 proyectos y se han aprobado 39. Solo de enero a diciembre de 2019 se presentaron 246 proyectos y se han aprobado 15.

Montones de pedidos de información

En la presidencia de José Serrano se aprobaron 7 leyes; Elizabeth Cabezas 23; César Litardo 9, en total 39 leyes aprobadas.

Dentro del proceso de fiscalización el número de solicitudes de información tramitadas a través de la presidencia de la Asamblea, ordenadas por asambleísta en lo que va del periodo legislativo tiene un total de 2.774 requerimientos.

De acuerdo con la información que consta en la pagina web de la Legislatura, los asambleístas con más requerimientos de información son: Jeannine Cruz con 180 solicitudes, Carlos Cambala 139, María Mercedes Cuesta 131, Esteban Melo 111; Eddy Peñafiel 108; Ricardo Zambrano 90, Fernando Burbano 85, Washington Paredes 81, Karina Arteaga 67 y María José Carrión 63.