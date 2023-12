Asambleísta es señalado por empresario de pedirle hoja de vida para cargo

El viernes 1 de diciembre comenzó a trascender que el empresario Santiago Vargas será designado como nuevo gobernador de Tungurahua.

Ese día, en una entrevista con el canal Unimax y ante la consulta sobre quién lo había sugerido para ese cargo, Vargas dijo: “tengo que ser franco, fue el asambleísta Ramiro Vela quien me pidió mi hoja de vida y eso fue todo. Solamente me pidió la hoja de vida, nunca me dijo para qué posición era”.

(Te puede interesar: Fiscalización: funcionarios y exfuncionarios llamados por crisis energética)

Y agregó: “yo solicité, dije que si es que había la posibilidad para un puesto en otra función y en son de broma le dije que en 6 meses yo podía arreglar muchas situaciones, refiriéndome más al sector que más yo me pertenezco”.

Vargas se dedica al negocio automotriz hace varios años. Fue presidente de la Cámara de Industrias de Tungurahua.

Palencia confirma cambios en la Policía, los servicios de inteligencia y cárceles Leer más

Ante las declaraciones del empresario, EXPRESO solicitó su versión al asambleísta Vela, de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), quien dijo la mañana de este domingo 3 de diciembre que atendería este pedido.

Sin embargo, pese a no volver a responder a este Diario, el legislador publicó un comunicado en su cuenta de X, donde desmintió el hecho.

Indicó que no ha recomendado “o peor impulsado ningún nombre” para asumir la Gobernación de esa provincia.

“Vargas es y será el encargado de aclarar sus palabras, lo considero un excelente representante del sector productivo y sé de su capacidad”, dijo Vela.

Los asambleístas no pueden gestionar nombramientos de cargos públicos, según el numeral 3 del artículo 127 de la Constitución. De incurrir en esta falta, perderán su curul.

La mejor información en EXPRESO, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!