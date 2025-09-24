Asamblea posesiona al Consejo de la Judicatura del periodo 2025 - 2031

Con excepción de Fabián Fabara, los nuevos vocales recibieron sus credenciales como nuevas autoridades

Mario Godoy fue reelecto como presidente del Consejo de la Judicatura.

La Asamblea Nacional posesionó este miércoles 24 de septiembre de 2025 a los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura para el periodo 2025 - 2031. El vocal designado Fabián Fabara no participó de la sesión, pues aún no ha sido tramitada su renuncia como presidente de la Corte de Pichincha.

La sesión 041 del Pleno de la Asamblea inició con la lectura de la resolución de designación del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), institución encargada del proceso de selección y designación de los vocales de la Judicatura.

El presidente del CJ, Mario Godoy, pidió la renuncia de directores y coordinadores, y que entreguen informes de gestión hasta el 25 de septiembre a las 08:00.



Los nuevos vocales de la Judicatura posesionados

La Asamblea Nacional posesionó a cuatro de los cinco nuevos vocales del Consejo de la Judicatura, ante la imposibilidad de vocal designado Fabián Fabara. De igual forma, se posesionaron los vocales suplentes del Consejo de la Judicatura.

Las nuevas autoridades de la Judicatura posesionadas son:

Mario Godoy (presidente)

Magaly Ruiz

Alfredo Cuadros

Damián Larco

Los vocales suplentes del Judicatura son:

Alexandra Villavicencio

Nicolás Buerneo

Wendy Moncayo

María Vinueza

Laura Flores

El vocal Fabián Fabara se posesionará en otra fecha

Horas antes de la sesión del Pleno del Asamblea Nacional estaba previsto que el Consejo de la Judicatura saliente sesione para, entre otros puntos, conocer la renuncia de Fabián Fabara como presidente de la Corte de Justicia de Pichincha.

No obstante, a través de su cuenta de X, Fabara indicó que, aunque presentó con anticipación su renuncia, "no pudo ser conocida y tratada en sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura actual, debido a que la vocal Dra. Solanda Goyes no otorgó el quórum necesario para su instalación".

No obstante, la Asamblea Nacional adelantó que la posesión de Fabara se realizará en una fecha posterior. De acuerdo a la agenda parlamentaria, el vocal designado Fabián Fabara será posesionado el viernes 26 de septiembre de 2025, durante la sesión 043 de la Asamblea Nacional.

