Asamblea Nacional rechaza fallo judicial que ordena retomar juicios políticos

La Asamblea Nacional aprobó la moción del legislador Leonardo Berrezueta para que el Pleno debata la sentencia judicial que ordena al Parlamento retomar el orden de los juicios políticos, previo al retiro de firmas que se realizó en semanas pasadas. De 122 asambleístas presentes, 87 votaron a favor y 30 en contra. Hubo, además, cinco abstenciones.

¿Qué proponía la moción?

La moción proponía rechazar y condenar enérgicamente la sentencia de la acción de protección, ya que la consideran violatoria de la Constitución. Además, plantea autorizar al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, para que presente los recursos necesarios en referencia a esa acción de protección, disponer que el Comité de Ética inicie procesos en contra de Inés Alarcón y Javier Andrés Jurado, así como ratificar lo actuado por la Secretaría General del Parlamento. La propuesta también es esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional para decidir cómo continuarán los procesos de los juicios políticos en cola.

Los asambleístas volvieron de la vacancia legislativa con este tema para un álgido debate en el Pleno. Aunque los políticos estuvieron fuera desde el 19 de agosto hasta el 2 de septiembre, este martes 3 retomaron sus curules para analizar una sentencia judicial que les ordena reactivar los juicios políticos en contra de tres ministros del gobierno del expresidente Guillermo Lasso.

Opiniones divididas en las bancadas

Mientras la bancada oficialista, ADN, a través de legisladores como Inés Alarcón y Valentina Centeno, señala que los legisladores tienen la obligación de acatar esta sentencia, otros como Paola Cabezas, Vicente Taiano y Jorge Peñafiel critican no solo la disposición legal, sino también la iniciativa de Alarcón de haber interpuesto este recurso.

Berrezueta fue el primero en intervenir y señaló que la acción de protección propuesta por Alarcón fue presentada dos veces, lo cual no debió haber ocurrido. “La legisladora no podía volver a presentar la acción de protección; se hizo una jugarreta al cambiar de juez para que apruebe su solicitud. La ignorancia de la ley no excusa a persona alguna, la sentencia de la Corte Constitucional detalla que no se puede interferir con las acciones de fiscalización de la Legislatura”.

Por su parte, el legislador de Construye, Peñafiel, criticó al oficialismo por supuestamente utilizar la justicia y las acciones constitucionales para alterar la dinámica ordinaria y normal de las funciones del Estado. "Ahora cambian el discurso y pretenden justificar que los jueces puedan meter las manos en la política o en cualquier función del Estado usando mal las acciones de protección", señaló.

En esa línea fue también la intervención de la legisladora Lucía Posso, quien afirmó que la bancada de ADN actuó "al más puro estilo de los hábeas corpus. Les guste o no, este es el primer poder del Estado".

En cambio, Cabezas fue más contundente en su discurso y tachó de "sinvergüenzas" a los representantes del Gobierno, luego de presentar un corto video de Esteban Torres cuando era legislador. En el video, el ahora funcionario de Daniel Noboa criticaba a quienes querían interferir en la labor fiscalizadora de la Asamblea.

