Asamblea crea Comisión para analizar Informe a la Nación de Noboa

Con 85 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la resolución para analizar el Informe a la Nación del presidente Daniel Noboa, planteada por la legisladora de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, este 4 de junio de 2024.

Veloz argumentó que en el Informe de Noboa no fue un informe claro con datos y estadísticas porque hay un plan Fénix “que no ha funcionado”.

Cuestionó que los ecuatorianos recibieron datos que no son verídicos y que no han sido contrastados. “Según las estadísticas, no se ha podido dar solución a la inseguridad, salud, entre otros”.

Para la asambleísta, el contenido de los videos presentados por Noboa son alejados de la realidad y que las 105 mil plazas de empleo que se mencionó que se crearon son falsas. Sobre la reducción del riesgo país de mil puntos, dijo que es irreal, así como los cupos creados para los estudiantes.

José Vallejo, Cecilia Baltazar, Jorge Peñafiel, Samuel Célleri y María Fernanda Jiménez son los legisladores que conforman la Comisión que analizará el Informe.

El artículo 44 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que el Pleno de la Asamblea Nacional, en el plazo máximo de 10 días, desde la presentación del informe anual de labores, designará una comisión especializada para que lo analice. Esta tendrá plazo máximo de 30 días para elaborar un informe motivado para conocimiento del Pleno de la Asamblea.

Una vez que conozca el informe de la comisión, en un solo debate, el Pleno se pronunciará sobre el informe anual de labores presentado por Noboa.

