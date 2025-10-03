Argentina declara terroristas a Los Lobos y Los Choneros: ¿Qué implica esta decisión?

La inclusión en este registro implica restricciones financieras, operativas y legales para los grupos señalados

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habla durante un evento de Gobierno en Ezeiza (Argentina).

El Gobierno de Argentina incluyó a los grupos delictivos ecuatorianos Los Lobos y Los Choneros en su Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Esta medida los reconoce oficialmente como organizaciones terroristas, según informó la Embajada de Ecuador en Buenos Aires.

La decisión fue comunicada por la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, a la embajadora ecuatoriana Diana Salazar Méndez, y marca un precedente en la cooperación regional contra el crimen organizado transnacional.

¿Qué significa estar en el RePET?

La inclusión en este registro implica restricciones financieras, operativas y legales para los grupos señalados, dificultando su capacidad de maniobra en territorio argentino y en otros países que reconocen esta clasificación.

Ecuador y Argentina refuerzan cooperación contra el crimen.

Ecuador y Argentina refuerzan cooperación contra el crimen. A inicios de septiembre Estados Unidos dio el primer paso en la declaración de los grupos terroristas. Para los Estados Unidos, las organizaciones de delincuencia organizada Los Lobos y Los Choneros ya son consideradas grupos terroristas. Según el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, esta designación abre dos vías legales para enfrentarlos desde Ecuador.

La lista de organizaciones criminales que operan en Ecuador y que podrían ser designadas como terroristas por Estados Unidos podría ampliarse. Rubio, miembro de la administración de Donald Trump, aseguró que hay más nombres bajo análisis.

