Aprueban posibilidad de presentar juicio político a ministros en caso Olón

Sade Fritschi, Mónica Palencia, Gian Carlo Loffredo y Niels Olsen no acudieron al cuarto llamado de la Comisión

Los titulares de los Ministerios del Interior, Ambiente, Turismo y Defensa no asistieron a la Comisión de Gobiernos Autónomos este 10 de junio de 2024, estaban llamados por cuarta ocasión para responder sobre el caso Olón.

Ante la insistencia, la presidenta de la Comisión, Victoria Desintonio, mocionó una resolución que fue aprobada con 7 votos a favor.

La resolución aprobada plantea que cualquier asambleísta presente la solicitud de enjuiciamiento político a los ministros de Interior, Ambiente, Defensa y Turismo por la no comparecencia en la fecha y hora fijada en la convocatoria de la sesión 52. Hacer constar en el informe de fiscalización el incumplimiento de los ministros. Y poner en conocimiento de los asambleístas la decisión adoptada por la Comisión para que en los procesos de fiscalización se evite el incumplimiento por parte de los ministros.

Mónica Palencia, ministra del Interior, envió un oficio indicando que el 28 de mayo de 2024 la ministra de Ambiente, Sade Fritschi, ya compareció ante el Pleno de la Asamblea Nacional informando sobre el proceso de registro ambiental del proyecto urbanístico Echo Olón. A eso añadió que ha cumplido con enviar información sobre el rol de la Cartera del Interior.

Dijo que se excusa porque se encuentra en la Costa ecuatoriana por motivos de operativos de seguridad por lo que le es imposible asistir. Delegó a Leonel Calderón, viceministro del Interior, y a una asesora.

Por su parte, Fritschi en un oficio indicó que el 28 compareció ante el Pleno y el 4 de junio remitió la información requerida.

Además, señaló que del 5 al 9 de junio se encontraba en Costa Rica cumpliendo actividades con los representantes del Corredor Marino del Pacífico. Por lo que, conforme a su agenda, este 10 de junio se encuentra en Guayaquil para asistir a una invitación de la Fundación Identidad Nacional y el Centro Olímpico Ecuatoriano porque Ecuador será embajador de la naturaleza en el mundo en los juegos olímpicos a realizarse en París.

Veeduría e impugnación, filtros en el proceso de designación para la Judicatura Leer más

Del 11 al 14 de junio en Manta se realizará la onceava reunión de conferencias de las partes de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, en la que participará de forma presencial.

Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa, explicó en un oficio que se encontraba en Manta para emitir el direccionamiento político en cuanto al planteamiento estratégico militar para enfrentar los problemas locales que son de conocimiento público. Por lo que solicitó que se cambie la fecha para la comparecencia.

Dijo que se respondió con información. Aclaró que las Fuerzas Armadas no ejecutaron ninguna intervención militar en el área del Bosque Protector Esterillo Oloncito por lo cual no existe el reporte del personal a cargo. La presencia militar correspondió a la competencia constitucional de las Fuerzas Armadas en cuanto a la protección de la población , recursos naturales y en cuanto al control de armas, municiones y operaciones de control. Señaló que no existió ningún enfrentamiento, agresión a aprehensión de ningún ciudadano.

De parte del Ministerio de Turismo, Niels Olsen indicó en un oficio que debe cumplir con una agenda de medios ya programada en Guayaquil y que ya remitió información requerida sobre el rol de su institución.

Sin embargo, en la Comisión se aclaró que las comparecencias son personales e indelegables.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO