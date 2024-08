Antonio Tricerri: asesinato de Villavicencio sirvió para mejorar seguridad

La Dinpro aún no sabe desde cuándo dar la seguridad: si desde el inicio de la inscripción de candidatos, el 13 de septiembre, o desde la campaña electoral, el 5 de enero de 2025.

El coronel Antonio Tricerri es director nacional de Seguridad y Protección de la Policía Nacional (Dinpro) desde abril de 2024. Fue coordinador general de los Centros de Privación de Libertad. Tiene 51 años de edad. Por más de 25 años perteneció al Grupo de Operaciones Especiales de la Policía.

La Dinpro espera el listado definitivo de candidatos a binomios presidenciales, que entregará el Consejo Nacional Electoral (CNE). El Acuerdo Ministerial 0150, suscrito entre el Ministerio del Interior y el CNE, dispone dar seguridad solo a los candidatos a presidente y vicepresidente. No es posible extender el servicio de protección a candidatos de otras dignidades

- La campaña electoral empezará el 5 de febrero de 2025, ¿Cómo puede un candidato acceder al servicio de seguridad?

- Tiene que solicitar a la ministra del Interior, mediante un oficio, que se realice el Análisis de Riesgo Personal (ARP), que determina los factores de vulnerabilidad, amenaza y riesgos. Mediante eso, determinamos la cápsula de seguridad (para el binomio). Se tiene un estimado de ocho servidores policiales por cápsula de seguridad.

- ¿Cuántos policías están siendo capacitados para dar seguridad a candidatos?

- Estamos en el proceso para entrenar a servidores policiales que estarán dentro del sistema de seguridad. Tenemos un estimado de 256 servidores para el entrenamiento.

- El 9 de agosto se cumplió un año del asesinato de Fernando Villavicencio, excandidato a la Presidencia. ¿Hay lecciones aprendidas?

- Claro. Este hecho nos sirvió para tener mayor seguridad en los dispositivos y de esta forma buscar todos los recursos necesarios para que el candidato posea seguridad. El CNE tiene que ver con los candidatos quién les va a brindar el vehículo blindado. No es que no tengamos, no nos corresponde. El acuerdo ministerial es claro: las personas que reciben este tipo de protección deben dar todo lo que son viáticos, subsistencia y movilización a los policías y los medios logísticos. Pero como son candidatos, el CNE es quien maneja estas situaciones. Es potestad de ellos dar un vehículo normal o un blindado.

- La hija de Fernando Villavicencio, Amanda, sugiere que se hagan cambios profundos, depurar la institución. ¿Se han hecho cambios?

- Se han hecho ciertos cambios dentro de nuestra institución, (quienes formamos parte de) el personal que pertenece a la Dinpro pasamos filtros. Deben pasar ciertos parámetros para pertenecer a una cápsula de seguridad, de esa manera garantizamos que nuestros servidores policiales cumplan con su trabajo. Ella (Amanda) tendrá sus causales. Nosotros trabajamos de una manera muy profesional.

- El precandidato presidencial Henry Cucalón dice que ha solicitado un nuevo ARP. ¿Cuánto demora un ARP?

- Cuando el CNE, con el mando institucional, dé la disposición para brindar la seguridad, ahí empezamos a trabajar. Mientras tanto no, debemos recibir disposiciones.

- Algunas organizaciones políticas solicitaron que la seguridad se extienda a candidatos de otras dignidades. ¿Es posible?

- No. Nosotros nos basamos en el Acuerdo Ministerial 0150. Ahí dice claramente lo que se debe cumplir, a quiénes dar seguridad. Es importante que candidatos y candidatas a Presidencia y Vicepresidencia posean gente capacitada de la Policía. Si no tienen preparación ante eventos, ahí vienen problemas. Los candidatos también deben cumplir con recomendaciones del jefe de la cápsula de seguridad, para reducir el riesgo ante una amenaza de un GDO (Grupo de Delincuencia Organizada).

