Alterno de la correísta Pamela Aguirre será vinculado a investigación por terrorismo

Según la Fiscalía General del Estado, Sairi David Anrango Farinango tiene vinculación con los llamados 12 de Otavalo

La Fiscalía General del Estado solicitó fecha y hora para la audiencia de vinculación en contra de cuatro personas, entre ellas Sairi David Anrango Farinango, alterno de la asambleísta correísta Pamela Aguirre por el presunto delito de terrorismo en el caso conocido como Los 12 de Otavalo.

Según consta en el expediente del caso, la solicitud de Fiscalía a la jueza Karol Zambrano Macías, de la Unidad Judicial de Garantías Penales para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, fue realizada el 23 de octubre de 2025.

No obstante, hasta el momento la jueza no ha dado una respuesta a la solicitud de Fiscalía, según consta en el expediente del caso. Las otras personas a vincular son Sary Ally Perugachi Guandinango, Luis Enrique Guevara Guaján, Axel Troy Granda Obando.

Procesado solicita revisión de medidas cautelares

Por otro lado, Luis Henry Jácome Espinosa, uno de los procesados en el denominado caso Los 12 de Otavalo, solicitó a la jueza fijar fecha y hora para la audiencia de sustitución, revisión, revocatoria o suspensión de medidas cautelares y protección. Actualmente, Jácome Espinosa guarda prisión preventiva, según consta en el expediente del caso.

Fiscalía solicita extracción de información de CD

La Fiscalía General del Estado, por otra parte, solicitó a la jueza realizar una pericia de preservación, extracción, transcripción, materialización y fijación del contenido de audios, videos y mensajes de dos CD contenidos entre los elementos de convicción.

