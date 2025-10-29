Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

SAIRI ANRANGO
Sairi Anrango es asambleísta suplente de la correísta Pamela Aguirre.ARCHIVO: SAIRI ANRANGO

Alterno de la correísta Pamela Aguirre será vinculado a investigación por terrorismo

Según la Fiscalía General del Estado, Sairi David Anrango Farinango tiene vinculación con los llamados 12 de Otavalo

La Fiscalía General del Estado solicitó fecha y hora para la audiencia de vinculación en contra de cuatro personas, entre ellas Sairi David Anrango Farinango, alterno de la asambleísta correísta Pamela Aguirre por el presunto delito de terrorismo en el caso conocido como Los 12 de Otavalo.

RELACIONADAS

Según consta en el expediente del caso, la solicitud de Fiscalía a la jueza Karol Zambrano Macías, de la Unidad Judicial de Garantías Penales para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, fue realizada el 23 de octubre de 2025.

No obstante, hasta el momento la jueza no ha dado una respuesta a la solicitud de Fiscalía, según consta en el expediente del caso. Las otras personas a vincular son Sary Ally Perugachi Guandinango, Luis Enrique Guevara Guaján, Axel Troy Granda Obando.

Procesado solicita revisión de medidas cautelares

Por otro lado, Luis Henry Jácome Espinosa, uno de los procesados en el denominado caso Los 12 de Otavalo, solicitó a la jueza fijar fecha y hora para la audiencia de sustitución, revisión, revocatoria o suspensión de medidas cautelares y protección. Actualmente, Jácome Espinosa guarda prisión preventiva, según consta en el expediente del caso.

RELACIONADAS

Fiscalía solicita extracción de información de CD

La Fiscalía General del Estado, por otra parte, solicitó a la jueza realizar una pericia de preservación, extracción, transcripción, materialización y fijación del contenido de audios, videos y mensajes de dos CD contenidos entre los elementos de convicción.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Análisis táctico: Comparación entre las fortalezas defensivas de LDU y Palmeiras

  2. Donde ver EN VIVO Arsenal vs Brighton por EFL Cup

  3. Curso gratuito de redes sociales para emprendedores: guía completa de como postular

  4. Alterno de la correísta Pamela Aguirre será vinculado a investigación por terrorismo

  5. Décimo tercer sueldo en Ecuador: ¿Cuándo se pagará en el sector público?

LO MÁS VISTO

  1. Este es el pronóstico de la IA para Palmeiras vs Liga de Quito | Copa Libertadores

  2. Emma Guerrero llama perdedor al padre de sus hijos

  3. Feriado Noviembre 2025: ¿Cuándo es el puente largo? Días de descanso confirmados

  4. IESS dejaría de ser prestador de salud: Daniel Noboa explicó su idea

  5. Beele en Cuenca: fecha y lugar del concierto gratuito

Te recomendamos