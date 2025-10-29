¿En qué se usarán los $17 millones que China le entregó a Ecuador?

En entrevista radial, el presidente de la República, Daniel Noboa, indicó el pasado 28 de octubre que el Gobierno de China donará a Ecuador $17 millones. Esto, como parte de su asistencia con el país para la reactivación económica y social de zonas afectadas por el último paro nacional, focalizado en el norte del país como la provincia de Imbabura, parte de Carchi y Pichincha.

Dicho dinero, explicó el mandatario, no será entregado en efectivo, sino que llegará a través de herramientas productivas chinas como camiones, motos, bombas de agua y más, de origen chino. “Hay que agradecer a las naciones que nos apoyan en estos momentos”, destacó Noboa.

Algunas provincias de la Sierra fueron afectadas por el paro nacional que duró 30 días y que culminó el pasado 22 de octubre, como rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.

Con estas ayudas, según el Gobierno, se busca mejorar la infraestructura local, generar fuentes de trabajo y fortalecer sectores estratégicos de la economía regional.

En la misma entrevista, el presidente aseguró que además su Gobierno va a mantener los programas en el área productiva y que va a ayudar a las víctimas del paro, por ejemplo, a quienes tuvieron daños materiales en sus vehículos, a quienes les destruyeron sus locales comerciales o a quienes no les dejaron trabajar. No obstante, no especificó cuáles serán esas ayudas ni desde cuándo empezarán a entregarlas.

¿A cuánto ascendieron las pérdidas por el paro?

El paro que fue convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dejó pérdidas económicas superiores a los $300 millones, afectando gravemente a sectores como el transporte, la producción agrícola, el comercio y el turismo.

