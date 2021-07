Alexandra Vela: “La emergencia durará hasta que se garantice la seguridad”

Contexto

Para no cometer los errores del pasado, las autoridades se tomaran el tiempo necesario en elaborar un plan que permita ser aplicado a lo largo de los diferentes periodos presidenciales. La ministra de Gobierno detalla las acciones a delinear.

- ¿Cuál es la situación actual en las cárceles?

- Primero es la declaratoria de emergencia con el objetivo de dar el tiempo suficiente para que exista un plan renovado y haya un diagnóstico apropiado para que se implementen las decisiones indispensables a nivel de política pública, y enfrentar la complejidad que está detrás del sistema carcelario del país

- ¿Cuáles son las medidas inmediatas?

- Hay que enfrentar varias cosas: el hacinamiento, los mecanismos de la justicia que hacen que envíen mucha gente a la cárcel que no necesariamente tiene que estar allá; luego el tema interno de la organización y de la gestión en función de una rehabilitación; también repensar que hay quienes están en la cárcel porque han delinquido al formar parte de un sistema de alto nivel o de delincuencia compleja y es necesario que llamemos la atención de la existencia de ese tipo de delincuencia dentro del país, ya que no hemos estado acostumbrados a verla.

- El presidente les advirtió a las mafias que serán derrotadas.

- El mensaje quiere decir que el problema existe y que debe tener la solución, que no se puede permitir que ellos se apropien del Ecuador. Ese tipo de delincuencia va a ser combatida.

- Se va a pedir ayuda al sector privado para el control del sistema carcelario.

- Eso no te lo puedo contestar ahora, porque las acciones se derivarán del diagnóstico y del plan.

- Pero la policía es quien está en los niveles 2 y 3 de la cárcel.

- En este momento la Policía Nacional ha tomado el control y el manejo en los dos centros donde lamentablemente sucedieron los hechos. Este operativo funciona porque es una emergencia, pero en el momento en el que el SNAI esté en condiciones de tomar el control real, la Policía se retirará al primer filtro y al perímetro, que es donde debe estar.

- ¿Cómo se va a actuar?

- La violencia llegó a umbrales demasiado altos y para atacar eso no debemos trabajar desde la perspectiva del control, sino de otros lados; necesitamos aplicar conocimientos sociológicos, antropológicos, psicológicos, un trabajo distinto y es indispensable que lo hagamos.

- ¿Coincidencia o no que cada vez que sale algo a la luz del Isspol sucede un motín en la cárcel?

- Me parece a mí que sí hay coincidencias en el tema, pero no me atrevería a hacer una relación de causa-efecto en esto. No tengo elementos objetivos que me permitan hacer una afirmación en ese sentido del tema.

- ¿Cúando terminaría la declaratoria de emergencia?

- En el instante en el que se garantice la seguridad. No hay fecha. Tenemos el diagnóstico, pero cuando hay un pico o umbral, es necesario que se aplaque y eso depende de las personas que están dentro y requiere ir paso a paso. Es necesaria una transición y en eso tiene que haber una colaboración de expertos para ese tránsito y que logren restablecer los equilibrios y bajar los niveles de violencia interpersonal que se presentan en la cárcel, porque de lo contrario vamos a tener en pocos meses una situación igual.

- ¿Cuándo estará listo el diagnóstico que se realiza en las cárceles?

- El diagnóstico está en marcha. Hay que tener en cuenta que el Gobierno tiene 60 días, entonces necesitamos tener un poquito de espacio para acelerar los pasos que se deben dar. Naturalmente estamos hablando de un lapso de 3 a 4 meses y ahí estaremos en condiciones de hacer un planteamiento diferente. Este domingo el presidente va a hacer público un programa especial de seguridad para la ciudad de Guayaquil.

- ¿Qué dice el diagnóstico preliminarmente?

- Que se han hecho las cosas mal y hay que arreglarlas.

-¿En dos años estará listo todo?

- Son reformas profundas y de redireccionamiento, y no porque es un tiempo muy corto, se trata de políticas de Estado y de solución que pueden tener varios ejercicios presidenciales, porque no podemos cambiarlas cada cuatro años.

- ¿Finanzas ya dio recursos?

- Primero es el plan. Pero sí existe la colaboración y preocupación de Finanzas para encontrar las soluciones y asignar los recursos necesarios.