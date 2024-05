Bucaram afirma que si no puede postularse a la Presidencia, buscará la Alcaldía

El expresidente Abdalá Bucaram está decidido a participar electoralmente. En el marco de una reunión con miembros del extinto Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) en Guayaquil, el exmandatario manifestó que está meditando participar como candidato presidencial en las elecciones del 2025 y para ello espera trazar una ruta legal que le permita recuperar la desaparecida lista 10, pero bajo el nombre de Partido Revolucionario Ecuatoriano, como opción para no perder las siglas.

En el caso de declinar su participación, no descarta postular a un candidato propio o apoyar a uno ajeno. "El vacío de liderazgo es tan inmenso que cualquier persona con recursos puede ganar la Presidencia. El vacío es total", dijo Bucaram.

En el caso de fracasar en la vía legal para recuperar al PRE, según dijo, existen de 2 a 3 partidos políticos que lo están tentando para correr por la Presidencia. "Yo tengo dos o tres partidos que me los están ofreciendo para que nuestro partido partícipe y claro que eso lo voy a tomar y tengo que esperar el momento para ver lo que hacemos. Debemos estar organizados".

Incluso, en el marco de la misma reunión que tuvo como sede su casa en la ciudadela Kennedy en Guayaquil y que fue transmitida en su cuenta oficial de Instagram, dijo que organizaciones de izquierda buscan una alianza electoral. "Alguien me comentó que las izquierdas estaban pensando que Bucaram sea el candidato de las izquierdas en el país, porque (Rafael) Correa no quiere perder otra elección. Es muy difícil unir a Correa con Bucaram. Casi imposible. Así se prestan los diálogos", comentó.

De no concretarse la candidatura presidencial, el expresidente fue enfático y aseguró que desde ya acepta postularse para la Alcaldía de Guayaquil para las próximas elecciones seccionales. "Si por las circunstancias no me dejan ser candidato a la Presidencia, les doy firmado que en el 2026 seré candidato a alcalde de Guayaquil. Eso sí se los puedo afirmar porque ahí no necesito de plata, solo patrullar mi ciudad".

La reunión concluyó conformando el Comando Nacional del extinto PRE. Luego de barajar los nombres de Bruno Poggi y Cirilo González, se eligió a Javier Aguirre como director supremo y a Cirilo González como subdirector nacional. La cita concluyó trazando algunos objetivos como reunir directivas en todas las provincias y en el caso de no recuperar legalmente al PRE buscarán cobijo en otras organizaciones políticas.

