La Policía lanzó gas lacrimógeno para obligar a que los manifestantes se dispersen, tras una protesta cerca de la Fiscalía, en el norte de Quito.
La Policía lanzó gas lacrimógeno para obligar a que los manifestantes se dispersen, tras una protesta cerca de la Fiscalía, en el norte de Quito.Foto: Angelo Chamba/ EXPRESO

Policías y manifestantes se enfrentan en protesta frente a Fiscalía

Un grupo de manifestantes, que se concentró en Fiscalía, fue dispersado por la policía. Los agentes emplearon gas lacrimógeno

Un grupo reducido de manifestantes y agentes de la Policía Nacional se enfrentaron pasadas las 13:00 de este domingo 5 de octubre de 2025, luego de que un grupo de personas se concentró para protestar en los exteriores del edificio de la Fiscalía General del Estado, entre las avenidas Patria y 9 de Octubre, norte de Quito.

En inicio, los manifestantes fueron dispersados por la policía hacia la av. 6 de Diciembre. Allí, los agentes habían retenido a un par de personas, lo cual provocó reclamos de otros asistentes.

Minutos después, la marcha se instaló sobre la av. 6 de Diciembre y Patria y los policías lanzaron gas lacrimógeno para despejar a decenas de asistentes. Algunos de ellos increparon a los uniformados de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) por la represión.

El enfrentamiento ocurrió después de que los manifestantes llegaron a los exteriores del Ministerio Público en apoyo a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), pues varios de sus integrantes han sido detenidos durante las protestas, en el marco del paro nacional.

Jóvenes y simpatizantes de movimientos indígenas reclamaron a la policía por la represión, durante una manifestación en la av. Patria, norte de Quito.
Jóvenes y simpatizantes de movimientos indígenas reclamaron a la policía por la represión, durante una manifestación en la av. Patria, norte de Quito.Foto: Angelo Chamba/ EXPRESO

Enfrentamiento cerca a concentración a favor de Daniel Noboa

Ese tipo de manifestaciones ha sido recurrente en los últimos días en Quito, pues los asistentes piden la liberación de los detenidos por el paro, a quienes el Gobierno señala como supuestos terroristas.

Luego del enfrentamiento, la policía logró dispersar a la protesta y el tránsito se reanudó en esa zona, en donde pasa el carril exclusivo del Ecovía. El incidente se registra en el día 14 del paro nacional y cerca del parque El Arbolito, en donde se desarrolló una concentración a favor del Gobierno.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que la circulación vehicular en los exteriores de la Casa de la Cultura y del parque El Ejido está habilitada. Sin embargo, hizo un llamado para revisar el estado de las vías de la capital en sus canales oficiales.

