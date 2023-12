Policía busca a tres menores y un adulto que fueron secuestrados en Quevedo

Tres menores, una de 12 y dos de 10, junto al padre de dos de ellos fueron secuestrados este miércoles 20 de diciembre. Según fuentes policiales, a las 06:30, tres camionetas de color plomo interceptaron a una furgoneta tipo bus de color blanco donde viajaban las víctimas.

Este hecho a causado conmoción en la ciudadanía quevedeña ya que se sumaría a la ola de secuestros que mantiene en zozobra a la población de la cual ya nadie aguanta más la situación. Las víctimas se dirigían a la unidad educativa por la vía a Valencia cuando fueron interceptados.

La furgoneta circulaba desde San Carlos parroquia rural a 13 kilómetros de Quevedo. Cerca al sector Baldramina tomó el atajo para salir a la vía a Valencia y llevar a los menores a la unidad educativa.

INFORMAMOS ||



Ante presunto hecho delictivo en contra de un ciudadano y tres estudiantes ocurrido esta mañana en Quevedo #LosRíos; unidades especializadas de @PoliciaEcuador se desplegaron inmediatamente para iniciar labores que permitan su localización.



Noticia en desarrollo… pic.twitter.com/isOXYep9TS — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) December 20, 2023

Cuando el conductor se detuvo este fue interceptado y amedrentado por más de seis antisociales que incluso dispararon contra el vehículo para sacar a la fuerza a sus ocupantes y llevárselos con rumbo desconocido.

Se conoció que el chofer de la furgoneta y padre de dos de los menores secuestrados es periodista deportivo por lo que al parecer los antisociales ya le habrían andado siguiendo los pasos.

En el sitio la furgoneta quedó en medio de la carretera lo causó alarma en las personas que trabajan cerca ya que en las mañanas es una zona muy comercial debido a que salen varios estudiantes de varios recintos a Quevedo.

Personal policial llegó al sitio para levantar información en la cual encontró dos casquillos de arma de fuego que fueron recogidos para las respectivas investigaciones.

Este secuestro se sumaría a los que han quedado registrado en cámaras de vigilancia en la ciudad de Quevedo y de los cuales las personas afectadas no han querido denunciar, pues muchos aseguran que no se puede confiar en la Policía. Sobre esta situación no ha existido un pronunciamiento por parte de los jefes policiales y se limitan a decir a que no se pueden dar declaraciones.

Sin embargo, en dos atentados de secuestro que se registraron en Quevedo, los afectados han tomado la decisión de irse de la ciudad con rumbo desconocido a pesar que tenían negocios ya no los están atendiendo.

Hasta el cierre de esta edición los familiares de los menores estarían colocando las respectivas denuncias para que se efectúen las diligencias del caso.

