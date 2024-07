Policía busca dos reos que se fugaron de la cárcel de Ambato

Las autoridades de la Gobernación de Tungurahua, de instituciones públicas de seguridad y de vigilancia como el ECU911 se mantienen en constantes reuniones por la "presunta evasión" de dos personas privadas de libertad (PPL) en la cárcel de Ambato.

El intendente de Policía, Paúl Viteri, informó a los medios locales que una de las razones de las constantes reuniones es la "novedad" presentada y que la Policía Nacional desarrolla operativos para encontrar a los convictos.

"Lo que se está haciendo es un trabajo investigativo y, obviamente, se está direccionando ese trabajo para la recaptura de los individuos".

De acuerdo con los resultados expuestos, el intendente informó que ya hay una persona detenida, pero dijo que aún desconocía de quién se trataba o si era un sospechoso que ayudó en la fuga.

No obstante, indicó que por cuestiones de seguridad no pueden dar más detalles del hecho para que no se afecten o perjudiquen los controles que se realizan y las investigaciones.

‼️#URGENTE

Dos personas privadas de libertad se fugaron de la cárcel de #Ambato. Uno de los reos tiene una condena por el delito de terrorismo, y otro por tenencia ilegal de armas de fuego. Paúl Viteri, intendente de Tungurahua, informa que la @PoliciaEcuador está ejecutando… pic.twitter.com/qL6RIiq7xL — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) July 19, 2024

La respuesta del SNAI sobre la fuga de reos

Diario EXPRESO consultó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) si ya se había recapturado a los PPL y respondió que aún se está verificando la información, para posteriormente anunciar si se ha logrado dicho objetivo.

Ambato es una de las ciudades más visitadas por el turismo extranjero en Ecuador. Cerca de ese cantón, está también Baños de Agua Santa, otro destino turístico muy popular por foráneos y que fue fuertemente golpeado por las intensas lluvias que se registraron hace um mes atrás.

