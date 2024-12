Polémica en Salinas: Alcalde responde a críticas por posible construcción de cárcel

El alcalde de Salinas, Dennis Córdova, rompió el silencio este jueves frente a la creciente presión ciudadana expresada en redes sociales y medios radiales sobre los detalles de la posible construcción de una cárcel de máxima seguridad en su cantón.

La autoridad municipal destacó su cercanía con el presidente Daniel Noboa y subrayó los recursos, por alrededor de 15 millones de dólares, que el Gobierno Nacional ha entregado al cabildo para la ejecución de obras locales. “No es una decisión firme, tampoco un hecho, pero es una iniciativa del Gobierno. En ningún momento ha sido solo nuestra decisión”, afirmó el alcalde. Según Córdova , esta idea surgió por la relación cercana que mantiene con el mandatario.

En cuanto al terreno donde se podría edificar el reclusorio, Córdova explicó que no es propiedad municipal, sino que pertenece al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP). Sin embargo, reconoció que dicho espacio se encuentra dentro de los límites del cantón. “En ningún momento el Municipio ha entregado ni entregará territorio”, enfatizó.

El alcalde también aclaró que el terreno en cuestión no está catalogado como zona de expansión urbana del municipio. “Si deciden construir una cárcel aquí, no puedo oponerme, porque no son terrenos municipales. Además, estamos en un estado de emergencia por conflicto bélico, y es potestad del Gobierno Nacional”, señaló.

Córdova hizo un llamado a la población, indicando que las marchas de protesta por esta situación son un derecho legítimo, pero pidió que no se enfoquen en contra del Municipio de Salinas. Además, confirmó que firmó una carta de intención, calificándola como un documento protocolario.

En relación con el análisis de los parámetros técnicos para tomar una decisión, Córdova indicó que el Ministro de Gobierno, José de la Gasca, y el director nacional del SNAI, Luis Zaldumbide, realizarán visitas también a los cantones Muisne (Esmeraldas), Sucre (Manabí) y El Empalme (Guayas).

Este 19 de diciembre el ministro de Gobierno José de la Gascaa recorrió el terreno que posiblemente sirva para la construcción de la nueva cárcel. Joffre Lino

El desacuerdo entre Alcalde y los habitantes de Salinas

Pese a las declaraciones del alcalde, para la tarde de este sábado se tiene previsto un plantón en el malecón del balneario, donde varias personas se reunirán para mostrar su postura en contra de la construcción del reclusorio.

La preocupación por el tema no solo es en Salinas, sino también en la parroquia Ancón, donde la comunidad tiene previsto reunirse de forma masiva para conocer detalles de la construcción del reclusorio que se encuentra en sus linderos.

Por su parte, Xavier Tomalá, presidente del Frente Cívico de Salinas, cuestionó las declaraciones del alcalde sobre la titularidad de las tierras rurales del cantón. “Una cosa es tierra rústica o baldía, y otra es territorio rural. Que no venga a deslindar responsabilidades cuando es el culpable de esta problemática”, manifestó el dirigente.

