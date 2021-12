Preparación del informe. Este viernes, terminó la visita de los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el país y en 10 días emitirán su informe técnico con las debidas recomendaciones, según lo inspeccionado en tres días de visita.

Sin embargo, distintos sectores temen por la integridad del documento, porque al eliminar de su recorrido en cárceles a la Penitenciaría del Litoral, que acumula 198 muertos en el último trimestre, deja más preguntas que respuestas.

Daniel Pontón, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), dijo que el Estado debió proporcionarle una verdadera protección en su recorrido. “Pareciera que no hay interés del Estado de que se vea la realidad” reflexionó ante una visita tan anunciada e importante pare avanzar en el combate de la crisis.

A criterio de Juan José Hidalgo, no se podía exigir más porque lastimosamente el Estado no es quien tiene el control y tampoco tiene claro lo que existe dentro de las prisiones. “Una prueba es que se celebre un campeonato después de dos masacres como si no hubiera pasado nada; tanto así, que el exdirector salió ebrio”.

Stuardo Ralon, relator para personas privadas de la libertad de la CIDH, explicó que su misión era, además del recorrido de evaluación técnica, “conversar con las personas encargadas de la administración”.

Desde el Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales se cuestionó también que “no hubo apertura para reuniones”, pese a que “al día siguiente de la última masacre solicitaron la visita de la CIDH y una reunión, pero nunca respondieron al pedido”, comentó su representante, Francisco Zambrano.

No planificaron ir a la Penitenciaría porque no está controlada por el Estado, pudieron ser secuestrados. Juan José hidalgo,

Experto penalista en cultura de paz

Es como ir a una autopsia y no examinar al muerto. El Estado debía garantizar su seguridad. Sin entrar a la penitenciaría será parcializado. Daniel Pontón,

Docente de la Escuela de Seguridad y Defensa de la IAEN