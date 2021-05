Pierina Correa: "Puedo equivocarme, pero insinuar que me he prestado a un juego sucio, eso no"

"Nadie nace sabiendo". Con esta frase inicia la explicación de la legisladora de la alianza UNES y quien fungió como directora de la sesión inaugural de la Asamblea Nacional, Pierina Correa, sobre el entramado jurídico que le tocó afrontar cuando el Partido Social Cristiano (PSC) volvió a postular a Henry Kronfle para la Presidencia de la Asamblea Nacional.

CREO, PK, ID: juntos pero sin mapa Leer más

Como ya es público, luego de la primera parte de una accidenta sesión inaugural en la que ninguno de los tres candidatos postulados, entre ellos Kronfle, obtuvo los 70 votos, el pleno volvió a reinstalarse el sábado en la tarde. Para ello, reconoce Correa, ya le habían comentado que el PSC iba a volver a postular a Kronfle. A lo que Correa manifestó su desacuerdo. Ella pidió que le argumentaran jurídicamente si era posible volver a postular una candidatura que ya fue votada y reconsiderada en el pleno.

"Manifesté que no lo creía conveniente porque pensaba que no iba a pasar al haberse dado ya una votación primera, una negativa a una reconsideración y al no haber utilizado el tercer recursos la rectificación. Le dije dame argumentos jurídicos si es así... Me dieron el artículo 145 del Ley de la Función Legislativa. Les dije por qué arriesgarnos a tener otro traspié si hay 18 integrantes en ese bloque (del PSC). Propongan otro nombre, curémonos en salud. No se acogió mi sugerencia", explicó en una entrevista radial.

La actual administración ha dado muestras de informalidad en la conducción de la Asamblea. Lastimosamente una falta de seriedad. Pierina Correa, legisladora de UNES.

Al reinstalarse la sesión el día sábado pasado, sucedió lo adelantada, por lo que Correa decide tomar un receso de 15 minutos para hacer las consultas jurídicas lo que provoca el rechazo de varios legisladores y se vio obligada a abandonar el salón plenario con resguardo de la escolta legislativa. Se dirige a la sala VIP de la Asamblea para conversar con el secretario y el asesor jurídico de la Asamblea que, precisó, tiene 25 años trabajan en el Legislativo. "No es afín a mí, ni a (Rafael) Correa ni a (César) Litardo", puntualizó. Ellos le insistieron que la moción no era legal por lo que Correa decide no dar paso.

"Hice mi informe ante el buró en pleno (de UNES), en el que está Rafael. Entiendo el malestar y la frustración. Creo que tengo derecho a que entiendan mi postura. Dije que me den argumentos jurídicos y, si no los hay, propongan otro nombre. Me siento muy tranquila. Me apagué a la ley", dijo Correa respondiendo así a declaraciones de su hermano Rafael Correa quien dijo que su hermana habría "pagado piso" con esta decisión.

También respondió a críticas del líder socialcristiano, Jaime Nebot, quien, según dijo, habría insinuado que ella se prestó a "maniobras medio chuecas". "Puedo equivocarme, pero de ahí a insinuar que me he prestado a un juego sucio, le digo que no es mi forma de actuar".