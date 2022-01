Evasiva y a la defensiva se mostró la exsenadora colombiana Piedad Córdoba en una entrevista en la que se le consultó sobre su relación con Alex Saab, a propósito de la denuncia presentada por un grupo de legisladores de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en Colombia.

Empezó diciendo que la información era un fake news fabricado por el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, al que calificó como una “rata”, con el objetivo de perjudicarla en sus intenciones de volver a ser senadora por el partido de Gustavo Petro.

Dijo conocer perfectamente sobre la implementación del sistema regional de pagos SUCRE, pero aseguró que ella no ha hecho negocios en Ecuador ni es funcionaria ecuatoriana y por eso no está involucrada en ninguna investigación en el país.

Cuando fue consultada por el periodista Fausto Yépez, de FM Mundo, sobre su posible relación con Saab, que es investigado en Estados Unidos por supuestamente ser testaferro de Nicolás Maduro, empezó a perder la calma.

“Ninguna relación ni mi hijo ni yo, para que le quede bien claro a usted y a sus oyentes. A mí no me van a poner contra la pared, a mí me respeta, son 40 años de vida política en el país y en el continente y jamás he sido investigada por corrupción (…) así que a mí no me van a poner con pendejadas y con manejos oscuros”, señaló.

Según unos de los registros de ingresos aéreos que entregó ayer Villavicencio al presidente de Colombia, Iván Duque, y hoy prevé entregar a la Fiscalía colombiana, Córdoba habría viajado junto a su hijo a Ecuador en 2013 en un avión privado de Saab.

“Pude haber ido mil veces a Ecuador, pero nunca a hacer negocios. En vuelos comerciales y en vuelos particulares, una de esas para recibir la condecoración del fiscal de la época que no recuerdo el nombre. Fui a las elecciones de ese traidor de Lenín Moreno y varias veces a ayudar a que el partido de Rafael Correa pudiera seguir vigente. Nada que ver con negocios, porque no soy negociante, soy política”, señaló, pero evadió responder si uno de esos viajes lo hizo en el avión de Saab.

“Piense un poquito”, “utilice el cerebro”, “no sea bobo”, “no se equivoque, no está hablando con alguna aparecida”, “no me va a salir con pendejadas”, fueron algunas de las expresiones que usó Córdoba durante el cuestionario planteado por Yépez.

También, se dio tiempo para atacar a la institucionalidad ecuatoriana, previo a afirma que no cree en la extraterritorialidad de la justicia. “Nosotros (Colombia) somos un país soberano, por eso somos distintos a ustedes, porque defendemos la soberanía y la capacidad que tenemos como país. Ustedes qué van a defender soberanía, hombre”, señaló la activista que luego dijo que respeta a Ecuador.

Afirmó que procesará a Villavicencio por Calumnia, difamación, concierto para delinquir e incitación a error en funcionario público.