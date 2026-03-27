Petroecuador suma su noveno gerente general: ¿Quién es Sebastián Maag Pardo?

La inestabilidad administrativa continúa marcando el rumbo de Petroecuador, en medio de una seguidilla de cambios en su cúpula directiva que han generado preocupación en el sector energético nacional.

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Este viernes 27 de marzo, el directorio de la estatal petrolera resolvió designar a Sebastián Maag Pardo como nuevo gerente general subrogante, convirtiéndose en la novena persona en asumir esta función durante el actual periodo de gobierno. La decisión se da en un contexto de constantes salidas de autoridades, lo que ha dificultado la continuidad de políticas dentro de la empresa.

Los constantes cambios marcan el rumbo de Petroecuador

El anuncio ocurre tras la reciente dimisión de la anterior gerente encargada, cuya salida fue interpretada por gremios del sector como una señal de la crisis institucional que enfrenta la compañía.

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Desde la industria energética se ha advertido que la rotación permanente en cargos estratégicos limita la ejecución de reformas estructurales necesarias para fortalecer la operación petrolera del país.

A este escenario se suman dificultades operativas que han impactado el desempeño de la estatal. La producción diaria se mantiene por debajo de niveles registrados en años anteriores, mientras que varios inconvenientes técnicos han afectado la continuidad de las actividades.

Entre estos se encuentran interrupciones en refinerías, problemas en el suministro eléctrico en campos petroleros y retrasos en obras clave para el transporte de crudo.

Sebastián Maag Pardo, nuevo gerente de Petroecuador

La llegada de Sebastián Maag Pardo se presenta como un intento por dar estabilidad a la administración de Petroecuador. Según anunció la entidad, el nuevo gerente cuenta con formación académica internacional, con estudios en Economía y Relaciones Internacionales realizados en Estados Unidos.

Su trayectoria profesional estaría vinculada al sector energético y de recursos naturales, donde ha participado en proyectos relacionados con gas natural y desarrollo de infraestructura en distintos países de América Latina. Además, ha trabajado en consultoría estratégica, asesorando a empresas e instituciones en temas de sostenibilidad, inversión y gestión de recursos, según su hoja de vida.

Más recientemente, desempeñó funciones en el sector público ecuatoriano, participando en procesos orientados a atraer inversión para proyectos de generación eléctrica.

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