EN VIVO | Ecuador vs Marruecos HOY: Minuto a minuto del partido amistoso de la Tri

La Tricolor busca dar el primer golpe contra la selección marroquí, en el primer duelo amistoso de marzo

La selección ecuatoriana jugará su quinto Mundial en la edición de 2026.

La selección ecuatoriana de fútbol se mide ante Marruecos en la tarde de este viernes 27 de marzo en el estadio Metropolitano de Madrid, España. La mira está puesta en empezar de buena forma la ruta preparatoria para afrontar el Mundial 2026 a celebrarse entre junio y julio.

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La Tri, bajo el mando de Sebastián Beccacece, en el horizonte mundialista tiene a Costa de Marfil, Curazao y Alemania. Por esta razón se decidió que en esta fecha FIFA los primeros contrincantes sea un seleccionado africano y otro de Europa. Contra Países Bajos cierra los amistosos de este mes, el martes 31 de marzo.

Alineación de Ecuador y Marruecos

- Ecuador: Hernán Galíndez; , Joel Ordóñez, Piero Hincapié, Willian Pacho; Alan Franco, Alan Minda, Moisés Caicedo, Pedro Vite; John Yeboah, Gonzalo Plata y Enner Valencia.

- Marruecos: Bounou; Hakimi, Riad, Masina, Mazraoui; Aynaoui, El Khannouss, Saibari; Diaz, Abdé y El Kaabi.

EN VIVO | Ecuador vs Marruecos: minuto minuto del partido

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