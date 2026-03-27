Ecuador vs Marruecos hoy EN VIVO: hora, canal y cómo verlo gratis

La Tri enfrenta a Marruecos este 27 de marzo. Revisa la hora, canal de TV y cómo ver el partido gratis

La Selección de Ecuador se enfrenta este viernes 27 de marzo a Marruecos en Madrid en un amistoso preparatorio para ir al Mundial 2026. Los dirigidos por Sebastián Beccacece jugarán en el estadio Metropolitano, donde el Atlético de Madrid hace de local.

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La Tri eligió a este equipo africano porque en la Copa del Mundo se medirán contra Costa de Marfil por el grupo E. Entonces el Equipo de Todos quiere probar con un equipo del mismo continente para llegar preparado ya que el primer duelo de la Tricolor en el Mundial es ante el combinado africano.

¿A qué hora es el partido de Ecuador vs Marruecos y quien lo transmitirá?

El duelo será a las 21:15 hora local, es decir 15:15 (hora de Ecuador). Y será transmitido por El Canal del Fútbol (ECDF) en Youtube y su página web. Para poder verlo deberás suscribirte a ese medio que es el que tiene los derechos de transmisión.

¿Cómo puedo ver gratis el Ecuador vs Marruecos?

Pero si no quieres gastar, también hay una forma de ver el duelo entre ecuatorianos y marroquíes. Es que el compromiso se pasará por televisión abierta. Teleamazonas será el canal que emita el partido sin cobrar un centavo.

Eso sí, este medio pasará el partido en diferido, es decir, una vez que acabe el encuentro (alrededor de las 17:30). Por lo que tendrás que evitar ver o escuchar el duelo para luego disfrutarlo más tarde, pero con la misma pasión.

Posible alineación de Ecuador para jugar ante Marruecos

La Tricolor saldría con: Hernán Galíndez; Alan Franco, Willian Pacho, Joel Ordóñez, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Alan Minda (Pervis Estupiñán); Gonzalo Plata y Enner Valencia.

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